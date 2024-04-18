Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,9706 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,9245 руб., максимальный - 13,013 руб. Было заключено 54056 сделок. Объем торгов составил 90661,89 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,9535 руб. за юань.

18 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,35 коп. и составил 12,9706 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 63792,233 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 235,131 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 25,16 коп. и составил 94,0537 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,78 руб., максимальный - 94,4125 руб. Было заключено 12479 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 93,78 руб., максимальный - 94,4125 руб. Было заключено 12479 сделок. Объем торгов... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,35 коп. и составил 12,9706 руб. Минимальный курс юаня составил 12,9245 руб., максимальный - 13,013 руб. Было заключено 54056 сделок. Объем торгов составил 90661,89... Минимальный курс юаня составил 12,9245 руб., максимальный - 13,013 руб. Было заключено 54056 сделок. Объем торгов составил 90661,89...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18,97 коп. и составил 100,4681 руб. Минимальный курс евро составил 99,9425 руб., максимальный - 100,8825 руб. Было заключено 13082 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс евро составил 99,9425 руб., максимальный - 100,8825 руб. Было заключено 13082 сделки. Объем торгов составил...

.

Рынок акций РФ, открывшийся снижением, завершил торги в умеренном плюсе на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и отскока нефти после снижения. В Азии сегодня преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX... В Азии сегодня преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX... читать дальше

.

Минэкономразвития РФ не поддержало новую редакцию законопроекта о социальном вкладе, готовящегося ко второму чтению в Госдуме: вместо привязки к ключевой ставке доходность по этому продукту предлагается устанавливать, исходя из максимального размера ставки по вкладам физлиц... читать дальше

.

Цены на нефть опускаются на торгах в четверг. Трейдеры оценивают новости о планах США вернуть санкции в отношении Венесуэлы, касающиеся, в частности, экспорта нефти, и продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. "Поскольку в результате атаки Ирана на Израиль,... "Поскольку в результате атаки Ирана на Израиль,... читать дальше

.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) намерено к 2030 году перевезти в туристических поездах до 3 млн человек, что втрое больше, чем в 2023 году, сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников на конференции "PRO//Движение. Туризм" журналистам в... читать дальше

.

Базовая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) на текущем уровне способствует постепенному ослаблению инфляции в США, и необходимости спешить с ее снижением нет, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс. "Я определенно не вижу... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,93 коп. и составил 12,9691 руб. Минимальный курс юаня составил 12,934 руб., максимальный - 13,007 руб. Было заключено 20306 сделок. Объем торгов составил 62547,2 млн... Минимальный курс юаня составил 12,934 руб., максимальный - 13,007 руб. Было заключено 20306 сделок. Объем торгов составил 62547,2 млн...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 20,97 коп. и составил 94,0732 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,0725 руб., максимальный - 94,3775 руб. Было заключено 4839 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,0725 руб., максимальный - 94,3775 руб. Было заключено 4839 сделок. Объем торгов... читать дальше

.

Дефицит бюджета Эстонии в ближайшие годы достигнет 5% ВВП, а государственный долг продолжит быстро расти, прогнозирует Минфин страны. Обновленные экономические прогнозы Минфина одобрил совет по госбюджету Эстонии, сообщили BNS в пресс-службе совета. Текущая бюджетная... Текущая бюджетная... читать дальше

.

Американский автопроизводитель Tesla в мае начнет в Шанхае строительство новой гигафабрики, на которой будут выпускаться накопители энергии Megapack, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление компании. Ожидается, что массовое производство на новом предприятии начнется... читать дальше

.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в марте снизились на 4,3% относительно предыдущего месяца и составили 4,19 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Аналитики в среднем ожидали сокращения продаж жилья до 4,2 млн... читать дальше

.

Компания "Юнилевер Русь", представляющая в РФ интересы британо-нидерландского концерна Unilever, в 2023 году снизила чистую прибыль в 1,9 раза - до 9,22 млрд рублей с 4,88 млрд рублей в 2022 году, сообщается в отчетности компании. Выручка сократилась на 27%, до 62,018... Выручка сократилась на 27%, до 62,018... читать дальше

.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 растут в начале торгов в четверг на хороших корпоративных новостях, в то время как Nasdaq перешел к слабому снижению. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило... Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило... читать дальше

.