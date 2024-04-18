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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 100,5302 руб.
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18 апреля 2024 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 100,5302 руб.
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18 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 29,01 коп. и составил 100,5302 руб. Минимальный курс евро составил 100,3 руб., максимальный - 100,8375 руб. Была заключена 4401 сделка. Объем торгов составил 12664,39 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 100,4625 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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