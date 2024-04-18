Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -46,9 млрд руб.

18 апреля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 апреля по данным на начало операционного дня выросло до -46,9 млрд руб.

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Россия к 14 апреля импортировала 2,5 млн тонн плодоовощной продукции, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данным ФГИС "Аргус-ФИТО". В частности, поставки капусты выросли почти в 1,67 раза, лука и чеснока -... В частности, поставки капусты выросли почти в 1,67 раза, лука и чеснока -... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,67 пункта (0,193%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3447,4 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3457 (+0,08%) пункта, минимальное - 3441,22 (-0,37%)... читать дальше

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Электростанции ПАО "Мосэнерго" в январе-марте выработали 20,40 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 3,8% больше показателя годом ранее (19,65 млрд кВт.ч), сообщается в пресс-релизе компании. Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станций... Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станций... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 19 марта по 18 апреля) - 93,5567 руб. за доллар, минимальное значение - 92,0336 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 1,09 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,56/96,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,9/104,27 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 47 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,75/96,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 15 коп., средний...

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном растут, инвесторы оценивают статданные и большое количество корпоративных отчетов. Профицит счета текущих операций в еврозоне в феврале вырос до 31,6 млрд евро с 10,7 млрд евро годом ранее, сообщил Европейский... Профицит счета текущих операций в еврозоне в феврале вырос до 31,6 млрд евро с 10,7 млрд евро годом ранее, сообщил Европейский... читать дальше

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Россия поставила Казахстану в I квартале 2024 года 500 млн кубометров газа, сообщили в министерстве энергетики Казахстана . "В рамках договора между АО "НК QazaqGaz" и ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) импорт газа из России в Казахстан осуществляется при необходимости... "В рамках договора между АО "НК QazaqGaz" и ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) импорт газа из России в Казахстан осуществляется при необходимости...

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Объемы строительства в еврозоне в феврале 2024 года увеличились на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, когда их повышение составляло 0,2%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). В годовом выражении объемы строительства сократилась... читать дальше

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Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, в 1-м квартале 2024 года зафиксировал инвестиционную доходность в размере 6,3%, или 1,21 трлн норвежских крон ($110 млрд), на фоне роста фондовых рынков и... читать дальше

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В январе-марте 2024 года в РФ было выдано автокредитов на сумму 508,5 млрд. руб. , что в 2,3 раза, или на 130,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это рекордный показатель за все время наблюдений, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).... читать дальше

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Компания "П.Р.Русь" (российская "дочка" французской Pernod Ricard) в 2023 году снизила чистую прибыль в 5 раз, до 399,9 млн рублей с 2,015 млрд рублей в 2022 году, сообщается в отчетности компании. Выручка сократилась на 11,5%, до 16,996 млрд рублей с 19,205 млрд... Выручка сократилась на 11,5%, до 16,996 млрд рублей с 19,205 млрд... читать дальше

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Экспорт швейцарских часов в марте 2024 года снизился на 16,1% по сравнению с мартом 2023 года и составил 2 млрд швейцарских франков, свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности. В феврале показатель сократился на 3,8% после более чем двух лет... читать дальше

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Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. в первом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль на 52% и снизил выручку на 20%, при этом прибыль превысила ожидания рынка, а выручка недотянула до прогнозов. Как сообщается в пресс-релизе компании,... Как сообщается в пресс-релизе компании,... читать дальше

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8 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-692 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9574% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,6%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,6%... читать дальше

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