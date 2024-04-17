Запасы нефти в США выросли за период с 5 апреля по 12 апреля на 2735 тыс. баррелей, бензина - упали на 1154 тыс. баррелей

17 апреля. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 2735 тыс. баррелей - до 459,993 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1154 тыс. баррелей и составили 227,377 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2760 тыс. баррелей, достигнув 114,968 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1650 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 29,30 коп. и составил 100,2784 руб. Минимальный курс евро составил 100,02 руб., максимальный - 100,4975 руб. Было заключено 7960 сделок. Объем торгов составил 30448,85... Минимальный курс евро составил 100,02 руб., максимальный - 100,4975 руб. Было заключено 7960 сделок. Объем торгов составил 30448,85...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21,23 коп. и составил 94,3053 руб. Минимальный курс доллара США составил 94,07 руб., максимальный - 94,535 руб. Было заключено 12837 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 94,07 руб., максимальный - 94,535 руб. Было заключено 12837 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,77 коп. и составил 12,9941 руб. Минимальный курс юаня составил 12,95 руб., максимальный - 13,029 руб. Было заключено 40880 сделок. Объем торгов составил 96436,73 млн... Минимальный курс юаня составил 12,95 руб., максимальный - 13,029 руб. Было заключено 40880 сделок. Объем торгов составил 96436,73 млн...

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Российские НПЗ на прошлой неделе нарастили выпуск автомобильных бензинов на 12,1%, почти до 846 тысяч тонн, сообщает Росстат. Показатель также превышает уровень производства соответствующего периода прошлого года (с 10 по 16 апреля) - на 0,8%. Показатель также превышает уровень производства соответствующего периода прошлого года (с 10 по 16 апреля) - на 0,8%. Согласно... Согласно... читать дальше

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Производители пищевой продукции РФ в марте этого года по сравнению с февралем повысили цены на 0,5%, сообщил Росстат в среду. В годовом выражении рост составил 9,4%. В годовом выражении рост составил 9,4%. В феврале по сравнению с январем было зафиксировано повышение цен на 0,8%, по сравнению с... В феврале по сравнению с январем было зафиксировано повышение цен на 0,8%, по сравнению с... читать дальше

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Цены на яйца в РФ со 9 по 15 апреля практически не изменились, снизившись на 0,04%, сообщил Росстат в среду. Таким образом, снижение вновь замедлилось по сравнению с 0,2% на предыдущей неделе. С начала года яйца подешевели на 4,92%. Таким образом, снижение вновь замедлилось по сравнению с 0,2% на предыдущей неделе. С начала года яйца подешевели на 4,92%. Росстат также сообщил, что... Росстат также сообщил, что... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 9 по 15 апреля 2024 года повысились на 0,26% по сравнению с предыдущей неделей после того как выросли на 0,16% со 2 по 8 апреля, на 0,04% с 26 марта по 1 апреля 2024 года, на 0,08% с 19 по 25 марта и снизились на 0,04% с 12 по 18 марта,... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ в марте 2024 года выросли на 2,4% после роста на 0,9% в феврале, снижения на 1,4% в январе, падения на 3,1% в декабре, сокращения на 0,1% в ноябре и роста на 2% в октябре, сообщил в среду Росстат. Опрошенные "Интерфаксом" в... Опрошенные "Интерфаксом" в... читать дальше

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Инфляция в РФ с 9 по 15 апреля составила 0,12% после 0,16% со 2 по 8 апреля, 0,10% с 26 марта по 1 апреля и 0,11% с 19 по 25 марта, сообщил в среду Росстат. С начала апреля индекс потребцен составил 100,29%, с начала года – 102,25% (апрель 2023 г. – 100,38%, с начала... С начала апреля индекс потребцен составил 100,29%, с начала года – 102,25% (апрель 2023 г. – 100,38%, с начала... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением индикаторов на фоне просевшей нефти (Brent опустилась к $89 за баррель) и отскока внешних фондовых площадок после снижения из-за ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики Федрезервом США. В Азии в среду преобладала... В Азии в среду преобладала... читать дальше

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Количество сотрудников компаний IT-отрасли в России за последние четыре года увеличилось в 1,5 раза, кадровый потенциал не исчерпан, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. "Количество сотрудников IT-компаниях за четыре года... "Количество сотрудников IT-компаниях за четыре года... читать дальше

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ЦБ в этом году планирует проработать целесообразность выравнивания условий кредитования по схожим для банков и микрофинансовых организаций (МФО) продуктам, а также изучить бизнес-модели "банковских" МФО, говорится в актуализированном докладе о перспективных направлениях развития... читать дальше

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Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 14,9% с 14,5% в марте, на 2025 год - до 10,4% с 9,4%, на 2026 год - до 8,1% с 7,5%, следует из ежемесячного опроса ЦБ РФ. Таким образом, экономисты ждут более осторожного и растянутого во времени... Таким образом, экономисты ждут более осторожного и растянутого во времени... читать дальше

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Нефтяные котировки продолжают опускаться вечером в среду после публикации данных о росте запасов нефти в США по итогам минувшей недели. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 мск понизилась на $0,71 (0,79%), до $89,31 за... Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 мск понизилась на $0,71 (0,79%), до $89,31 за... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 26,38 коп. и составил 94,2829 руб. Минимальный курс доллара США составил 94,04 руб., максимальный - 94,49 руб. Было заключено 4999 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 94,04 руб., максимальный - 94,49 руб. Было заключено 4999 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,41 коп. и составил 12,9884 руб. Минимальный курс юаня составил 12,9475 руб., максимальный - 13,023 руб. Было заключено 29897 сделок. Объем торгов составил 80344,22... Минимальный курс юаня составил 12,9475 руб., максимальный - 13,023 руб. Было заключено 29897 сделок. Объем торгов составил 80344,22...

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