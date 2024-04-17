Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 100,2401 руб.

Минимальный курс евро составил 99,9775 руб., максимальный - 100,42 руб. Было заключено 4897 сделок. Объем торгов составил 11791,75 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 100,1125 руб. за евро.

17 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 42,65 коп. и составил 100,2401 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 29,30 коп. и составил 100,2784 руб. Минимальный курс евро составил 100,02 руб., максимальный - 100,4975 руб. Было заключено 7960 сделок. Объем торгов составил 30448,85... Минимальный курс евро составил 100,02 руб., максимальный - 100,4975 руб. Было заключено 7960 сделок. Объем торгов составил 30448,85...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21,23 коп. и составил 94,3053 руб. Минимальный курс доллара США составил 94,07 руб., максимальный - 94,535 руб. Было заключено 12837 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 94,07 руб., максимальный - 94,535 руб. Было заключено 12837 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,77 коп. и составил 12,9941 руб. Минимальный курс юаня составил 12,95 руб., максимальный - 13,029 руб. Было заключено 40880 сделок. Объем торгов составил 96436,73 млн... Минимальный курс юаня составил 12,95 руб., максимальный - 13,029 руб. Было заключено 40880 сделок. Объем торгов составил 96436,73 млн...

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Российские НПЗ на прошлой неделе нарастили выпуск автомобильных бензинов на 12,1%, почти до 846 тысяч тонн, сообщает Росстат. Показатель также превышает уровень производства соответствующего периода прошлого года (с 10 по 16 апреля) - на 0,8%. Показатель также превышает уровень производства соответствующего периода прошлого года (с 10 по 16 апреля) - на 0,8%. Согласно... Согласно... читать дальше

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Производители пищевой продукции РФ в марте этого года по сравнению с февралем повысили цены на 0,5%, сообщил Росстат в среду. В годовом выражении рост составил 9,4%. В годовом выражении рост составил 9,4%. В феврале по сравнению с январем было зафиксировано повышение цен на 0,8%, по сравнению с... В феврале по сравнению с январем было зафиксировано повышение цен на 0,8%, по сравнению с... читать дальше

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Цены на яйца в РФ со 9 по 15 апреля практически не изменились, снизившись на 0,04%, сообщил Росстат в среду. Таким образом, снижение вновь замедлилось по сравнению с 0,2% на предыдущей неделе. С начала года яйца подешевели на 4,92%. Таким образом, снижение вновь замедлилось по сравнению с 0,2% на предыдущей неделе. С начала года яйца подешевели на 4,92%. Росстат также сообщил, что... Росстат также сообщил, что... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 9 по 15 апреля 2024 года повысились на 0,26% по сравнению с предыдущей неделей после того как выросли на 0,16% со 2 по 8 апреля, на 0,04% с 26 марта по 1 апреля 2024 года, на 0,08% с 19 по 25 марта и снизились на 0,04% с 12 по 18 марта,... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ в марте 2024 года выросли на 2,4% после роста на 0,9% в феврале, снижения на 1,4% в январе, падения на 3,1% в декабре, сокращения на 0,1% в ноябре и роста на 2% в октябре, сообщил в среду Росстат. Опрошенные "Интерфаксом" в... Опрошенные "Интерфаксом" в... читать дальше

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Инфляция в РФ с 9 по 15 апреля составила 0,12% после 0,16% со 2 по 8 апреля, 0,10% с 26 марта по 1 апреля и 0,11% с 19 по 25 марта, сообщил в среду Росстат. С начала апреля индекс потребцен составил 100,29%, с начала года – 102,25% (апрель 2023 г. – 100,38%, с начала... С начала апреля индекс потребцен составил 100,29%, с начала года – 102,25% (апрель 2023 г. – 100,38%, с начала... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением индикаторов на фоне просевшей нефти (Brent опустилась к $89 за баррель) и отскока внешних фондовых площадок после снижения из-за ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики Федрезервом США. В Азии в среду преобладала... В Азии в среду преобладала... читать дальше

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Количество сотрудников компаний IT-отрасли в России за последние четыре года увеличилось в 1,5 раза, кадровый потенциал не исчерпан, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. "Количество сотрудников IT-компаниях за четыре года... "Количество сотрудников IT-компаниях за четыре года... читать дальше

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ЦБ в этом году планирует проработать целесообразность выравнивания условий кредитования по схожим для банков и микрофинансовых организаций (МФО) продуктам, а также изучить бизнес-модели "банковских" МФО, говорится в актуализированном докладе о перспективных направлениях развития... читать дальше

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Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 14,9% с 14,5% в марте, на 2025 год - до 10,4% с 9,4%, на 2026 год - до 8,1% с 7,5%, следует из ежемесячного опроса ЦБ РФ. Таким образом, экономисты ждут более осторожного и растянутого во времени... Таким образом, экономисты ждут более осторожного и растянутого во времени... читать дальше

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Нефтяные котировки продолжают опускаться вечером в среду после публикации данных о росте запасов нефти в США по итогам минувшей недели. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 мск понизилась на $0,71 (0,79%), до $89,31 за... Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 мск понизилась на $0,71 (0,79%), до $89,31 за... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 26,38 коп. и составил 94,2829 руб. Минимальный курс доллара США составил 94,04 руб., максимальный - 94,49 руб. Было заключено 4999 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 94,04 руб., максимальный - 94,49 руб. Было заключено 4999 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,41 коп. и составил 12,9884 руб. Минимальный курс юаня составил 12,9475 руб., максимальный - 13,023 руб. Было заключено 29897 сделок. Объем торгов составил 80344,22... Минимальный курс юаня составил 12,9475 руб., максимальный - 13,023 руб. Было заключено 29897 сделок. Объем торгов составил 80344,22...

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