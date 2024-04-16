ЦБ РФ установил курс евро с 17 апреля в размере 99,9341 руб.

16 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 17 апреля, составляет 99,9341 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,07 коп.

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Доходность государственных облигаций США растет, обновляя пятимесячные максимумы после улучшения прогноза для американской экономики от Международного валютного фонда (МВФ). Доходность 10-летних US Treasuries выросла в ходе торгов на 6,3 базисного пункта (б.п.),... Доходность 10-летних US Treasuries выросла в ходе торгов на 6,3 базисного пункта (б.п.),... читать дальше

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Уровень денежно-кредитных условий в России достаточен для постепенного замедления инфляции, но он не обеспечит быстрое течение этого процесса, считают аналитики Банка России. "Динамика и факторы роста потребительских цен косвенно указывают на умеренную жесткость... "Динамика и факторы роста потребительских цен косвенно указывают на умеренную жесткость... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,45 коп. и составил 12,9243 руб. Минимальный курс юаня составил 12,8755 руб., максимальный - 12,9735 руб. Было заключено 20852 сделки. Объем торгов составил 50574,31... Минимальный курс юаня составил 12,8755 руб., максимальный - 12,9735 руб. Было заключено 20852 сделки. Объем торгов составил 50574,31...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 45,36 коп. и составил 94,0191 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,7675 руб., максимальный - 94,405 руб. Было заключено 5959 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 93,7675 руб., максимальный - 94,405 руб. Было заключено 5959 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Акции европейских банков выглядят предпочтительнее бумаг американских кредитных организаций, полагают аналитики JPMorgan. По словам команды аналитиков европейского рынка акций во главе с Кианом Абухуссейном, которые приводит MarketWatch, европейский банковский сектор... По словам команды аналитиков европейского рынка акций во главе с Кианом Абухуссейном, которые приводит MarketWatch, европейский банковский сектор... читать дальше

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Рост российской экономики в 1-м квартале 2024 года продолжился, его темпы могли быть даже более высокими, чем в 4-м квартале 2023 года, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ. "В I квартале 2024 г.... "В I квартале 2024 г.... читать дальше

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Банк России готов рассмотреть возможность внедрения краткосрочных полисов обязательного страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) по аналогии с краткосрочными полисами ОСАГО, сообщал руководитель департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов, выступая на... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) США может удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне дольше, чем ожидалось, в случае отсутствия позитивной динамики инфляции, сказал заместитель председателя американского ЦБ Филип Джефферсон. В своей речи на мероприятии... В своей речи на мероприятии... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Трансконтейнер" (входит в ГК "Дело") по РСБУ сократилась в I квартале 2024 г. в 2,5 раза к аналогичному периоду прошлого года и составила 2,4 млрд руб. против 6,1 млрд руб. годом ранее, сказано в отчетности компании. Выручка "Трансконтейнера"... Выручка "Трансконтейнера"... читать дальше

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"АвтоВАЗ" планирует продать на российском рынке в апреле 2024 года порядка 45 тыс. автомобилей Lada, сообщил глава компании Максим Соколов журналистам. "На вчерашний день продано, если я не ошибаюсь, почти 20,5 тыс. автомобилей. И вторая половина месяца продается, как... "На вчерашний день продано, если я не ошибаюсь, почти 20,5 тыс. автомобилей. И вторая половина месяца продается, как... читать дальше

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Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов во вторник, инвесторы оценивают статданные и квартальную отчетность крупных компаний. Число домов, строительство которых было начато в США в марте, упало на 14,7% относительно предыдущего... Число домов, строительство которых было начато в США в марте, упало на 14,7% относительно предыдущего... читать дальше

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Объем промышленного производства в США в марте увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Динамика совпала с прогнозами аналитиков, по данным Trading Economics. В феврале, согласно пересмотренным данным,... В феврале, согласно пересмотренным данным,... читать дальше

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ЦБ РФ с 17 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7090,16 (-135,85) руб./грамм; на серебро - 86,02 (-1,31) руб./грамм; на платину - 2942,89 (-63,06) руб./грамм; на палладий - 3103,19 (-116,39) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Мировая экономика сохраняет "удивительную устойчивость", при этом рост остается стабильным по мере возвращения инфляции к целевому уровню, говорится в статье директора департамента исследований МВФ Пьера-Оливье Гуринша. "Несмотря на многочисленные мрачные прогнозы, миру удалось... читать дальше

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6 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-690 на 98 млрд 985,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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"Совкомфлот" в 2023 году перевоз порядка 75 млн тонн нефти и нефтепродуктов, сообщил генеральный директор СКФ Игорь Тонковидов в ходе форума "Национальный нефтегазовый форум - 2024". По его словам, из этого объема почти 1,7 млн тонн было перевезено транзитом по Северному... читать дальше

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