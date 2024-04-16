16 апреля 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|март 2024
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|апрель 2024
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|апрель 2024
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|март 2024
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|март 2024
|16:15
|Промышленное производство в США
|март 2024
Это автоматическое сообщение.
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16 апреля 2024 года 18:15
Доходность государственных облигаций США растет, обновляя пятимесячные максимумы после улучшения прогноза для американской экономики от Международного валютного фонда (МВФ).
Доходность 10-летних US Treasuries выросла в ходе торгов на 6,3 базисного пункта (б.п.),... читать дальше
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16 апреля 2024 года 18:07
Уровень денежно-кредитных условий в России достаточен для постепенного замедления инфляции, но он не обеспечит быстрое течение этого процесса, считают аналитики Банка России.
"Динамика и факторы роста потребительских цен косвенно указывают на умеренную жесткость... читать дальше
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16 апреля 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,45 коп. и составил 12,9243 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,8755 руб., максимальный - 12,9735 руб. Было заключено 20852 сделки. Объем торгов составил 50574,31...
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16 апреля 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 45,36 коп. и составил 94,0191 руб.
Минимальный курс доллара США составил 93,7675 руб., максимальный - 94,405 руб. Было заключено 5959 сделок. Объем торгов... читать дальше
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16 апреля 2024 года 17:58
Акции европейских банков выглядят предпочтительнее бумаг американских кредитных организаций, полагают аналитики JPMorgan.
По словам команды аналитиков европейского рынка акций во главе с Кианом Абухуссейном, которые приводит MarketWatch, европейский банковский сектор... читать дальше
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16 апреля 2024 года 17:51
Рост российской экономики в 1-м квартале 2024 года продолжился, его темпы могли быть даже более высокими, чем в 4-м квартале 2023 года, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.
"В I квартале 2024 г.... читать дальше
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16 апреля 2024 года 17:43
Банк России готов рассмотреть возможность внедрения краткосрочных полисов обязательного страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) по аналогии с краткосрочными полисами ОСАГО, сообщал руководитель департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов, выступая на... читать дальше
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16 апреля 2024 года 17:35
Федеральная резервная система (ФРС) США может удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне дольше, чем ожидалось, в случае отсутствия позитивной динамики инфляции, сказал заместитель председателя американского ЦБ Филип Джефферсон.
В своей речи на мероприятии... читать дальше
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16 апреля 2024 года 17:26
Чистая прибыль ПАО "Трансконтейнер" (входит в ГК "Дело") по РСБУ сократилась в I квартале 2024 г. в 2,5 раза к аналогичному периоду прошлого года и составила 2,4 млрд руб. против 6,1 млрд руб. годом ранее, сказано в отчетности компании.
Выручка "Трансконтейнера"... читать дальше
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16 апреля 2024 года 17:15
"АвтоВАЗ" планирует продать на российском рынке в апреле 2024 года порядка 45 тыс. автомобилей Lada, сообщил глава компании Максим Соколов журналистам.
"На вчерашний день продано, если я не ошибаюсь, почти 20,5 тыс. автомобилей. И вторая половина месяца продается, как... читать дальше
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16 апреля 2024 года 17:08
Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов во вторник, инвесторы оценивают статданные и квартальную отчетность крупных компаний.
Число домов, строительство которых было начато в США в марте, упало на 14,7% относительно предыдущего... читать дальше
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16 апреля 2024 года 17:01
Объем промышленного производства в США в марте увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Динамика совпала с прогнозами аналитиков, по данным Trading Economics.
В феврале, согласно пересмотренным данным,... читать дальше
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16 апреля 2024 года 16:52
ЦБ РФ с 17 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7090,16 (-135,85) руб./грамм; на серебро - 86,02 (-1,31) руб./грамм; на платину - 2942,89 (-63,06) руб./грамм; на палладий - 3103,19 (-116,39) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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16 апреля 2024 года 16:52
Мировая экономика сохраняет "удивительную устойчивость", при этом рост остается стабильным по мере возвращения инфляции к целевому уровню, говорится в статье директора департамента исследований МВФ Пьера-Оливье Гуринша. "Несмотря на многочисленные мрачные прогнозы, миру удалось... читать дальше
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16 апреля 2024 года 16:49
6 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-690 на 98 млрд 985,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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16 апреля 2024 года 16:45
"Совкомфлот" в 2023 году перевоз порядка 75 млн тонн нефти и нефтепродуктов, сообщил генеральный директор СКФ Игорь Тонковидов в ходе форума "Национальный нефтегазовый форум - 2024". По его словам, из этого объема почти 1,7 млн тонн было перевезено транзитом по Северному... читать дальше
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