Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 93,6025 руб.

Минимальный курс доллара США составил 93,3275 руб., максимальный - 93,75 руб. Была заключена 10481 сделка. Объем торгов составил 60430,16 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 93,75 руб. за доллар США.

15 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,07 коп. и составил 93,6025 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 64152,657 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 201,678 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,58 коп. и составил 99,7346 руб. Минимальный курс евро составил 99,4125 руб., максимальный - 99,9725 руб. Было заключено 6762 сделки. Объем торгов составил 26461,28... Минимальный курс евро составил 99,4125 руб., максимальный - 99,9725 руб. Было заключено 6762 сделки. Объем торгов составил 26461,28...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,07 коп. и составил 93,6025 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,3275 руб., максимальный - 93,75 руб. Была заключена 10481 сделка. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 93,3275 руб., максимальный - 93,75 руб. Была заключена 10481 сделка. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,25 коп. и составил 12,8823 руб. Минимальный курс юаня составил 12,856 руб., максимальный - 12,9015 руб. Было заключено 37658 сделок. Объем торгов составил 71638,97... Минимальный курс юаня составил 12,856 руб., максимальный - 12,9015 руб. Было заключено 37658 сделок. Объем торгов составил 71638,97...

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Российский фондовый рынок, начавший торги противоречиво, завершил понедельник в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,46% и составил 3472,19 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,46% и составил 3472,19 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,12% - до 1166,92 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,12% - до 1166,92 пункта. Европейские рынки... Европейские рынки... читать дальше

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В прошлом году пассажиропоток мировых аэропортов вырос на 27% и составил 8,5 млрд человек, по предварительным данным Международного совета аэропортов (Airports Council International, ACI). Показатель остается примерно на 6% ниже допандемийного уровня. Показатель остается примерно на 6% ниже допандемийного уровня. Самым... Самым... читать дальше

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На минувшей неделе средневзвешенные розничные цены на бензин и дизельное топливо в столице значительно ускорили рост, увеличившись более чем на 20 копеек, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). В частности, средняя цена Аи-92 в Москве выросла на... В частности, средняя цена Аи-92 в Москве выросла на... читать дальше

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Lufthansa Group ожидает, что операционный убыток (отрицательная скорректированная EBIT) в 1-м квартале 2024 года, по предварительным расчетам, составил 849 млн евро по сравнению с 273 млн евро за аналогичный период прошлого года. Как сообщается в пресс-релизе... Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Компания "Упаковочные системы" (бывшая "дочка" ушедшей из РФ шведской Tetra Pak) в 2023 году получила чистую прибыль в размере 2,652 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году (1,074 млрд рублей), сообщается в отчетности компании. Валовая прибыль увеличилась до... Валовая прибыль увеличилась до... читать дальше

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В январе-марте 2024 года ПАО "Группа ЛСР" увеличило продажи на 23,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 32 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. Объем реализованной недвижимости уменьшился на 8,7% - до 147 тыс. кв. метров. В Петербурге продажи... В Петербурге продажи... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают снижаться вечером в понедельник, инвесторы следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:57 мск понизилась на $0,93(1,03%) - до $89,52 за баррель.... Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:57 мск понизилась на $0,93(1,03%) - до $89,52 за баррель.... читать дальше

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Зависимость Евросоюза от импорта нефти и нефтепродуктов достигла рекордных 97,7% в 2022 году, сообщает статуправление ЕС (Eurostat). При этом в 2021 году данный показатель составлял 91,6%, существенно снизившись по сравнению с предшествующим годом. При этом в 2021 году данный показатель составлял 91,6%, существенно снизившись по сравнению с предшествующим годом. Повышение... Повышение... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,94 коп. и составил 12,8799 руб. Минимальный курс юаня составил 12,8515 руб., максимальный - 12,8995 руб. Было заключено 17162 сделки. Объем торгов составил 43572,16... Минимальный курс юаня составил 12,8515 руб., максимальный - 12,8995 руб. Было заключено 17162 сделки. Объем торгов составил 43572,16...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21,99 коп. и составил 93,5655 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,37 руб., максимальный - 93,6875 руб. Было заключено 5468 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 93,37 руб., максимальный - 93,6875 руб. Было заключено 5468 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Банк России повторил фразу о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени для снижения инфляции. Как говорится в комментарии ЦБ, основным проинфляционным фактором является высокий внутренний спрос, который продолжает... Как говорится в комментарии ЦБ, основным проинфляционным фактором является высокий внутренний спрос, который продолжает... читать дальше

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По итогам 2023 года чистая прибыль ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") по МСФО составила 22,564 млрд руб., сообщается в консолидированной отчетности компании. Выручка составила 43,528 млрд рублей, в том числе на основе... Выручка составила 43,528 млрд рублей, в том числе на основе... читать дальше

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