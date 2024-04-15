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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 16 апреля в размере 99,7934 руб.
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Инфляция в России в марте составила 0,39%
Рост потребительских цен в марте замедлился до 0,39% после повышения на 0,68% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,72% после 7,69% в феврале. Рост цен в марте оказался незначительно выше прогнозов аналитиков ожидавших инфляцию на уровне 0,35%
 
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Разрыв между пенсиями работающих и незанятых сократился до 5,6 тыс. руб.
С начала 2023 по январь 2024 года средние пенсии по старости работающих граждан выросли с 15,9 тыс. до 17,9 тыс. рублей, то есть почти на 13%. Речь о начисленных средствах: все поступления суммируются и делятся на количество получателей. По факту же...
 
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Количество стартовавших внесудебных процедур банкротства граждан за первые три месяца 2024 года оказалось в пять раз больше - 12654, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о...
 
15 апреля 2024 года 16:16

ЦБ РФ установил курс евро с 16 апреля в размере 99,7934 руб.

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15 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 апреля, составляет 99,7934 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,70 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 64152,657 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 201,678 млрд руб., или на...
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15 апреля 2024 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 99,7346 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,58 коп. и составил 99,7346 руб.

Минимальный курс евро составил 99,4125 руб., максимальный - 99,9725 руб. Было заключено 6762 сделки. Объем торгов составил 26461,28...
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15 апреля 2024 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 93,6025 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,07 коп. и составил 93,6025 руб.

Минимальный курс доллара США составил 93,3275 руб., максимальный - 93,75 руб. Была заключена 10481 сделка. Объем торгов...    читать дальше
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15 апреля 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,8823 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,25 коп. и составил 12,8823 руб.

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15 апреля 2024 года 18:58
Индекс МосБиржи вырос на 0,5%, индекс РТС - на 0,12%
Российский фондовый рынок, начавший торги противоречиво, завершил понедельник в зеленой зоне.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,46% и составил 3472,19 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,12% - до 1166,92 пункта.

Европейские рынки...    читать дальше
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15 апреля 2024 года 18:51
В 2023 году пассажиропоток мировых аэропортов вырос на 27%
В прошлом году пассажиропоток мировых аэропортов вырос на 27% и составил 8,5 млрд человек, по предварительным данным Международного совета аэропортов (Airports Council International, ACI).

Показатель остается примерно на 6% ниже допандемийного уровня.

Самым...    читать дальше
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15 апреля 2024 года 18:44
В Москве на прошлой неделе ускорился рост розничных цен на бензин и дизтопливо
На минувшей неделе средневзвешенные розничные цены на бензин и дизельное топливо в столице значительно ускорили рост, увеличившись более чем на 20 копеек, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

В частности, средняя цена Аи-92 в Москве выросла на...    читать дальше
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15 апреля 2024 года 18:37
Lufthansa ожидает ухудшения финансовых результатов из-за забастовок
Lufthansa Group ожидает, что операционный убыток (отрицательная скорректированная EBIT) в 1-м квартале 2024 года, по предварительным расчетам, составил 849 млн евро по сравнению с 273 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается в пресс-релизе...    читать дальше
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15 апреля 2024 года 18:30
Годовая чистая прибыль бывшей "дочки" Tetra Pak выросла в 2,5 раза
Компания "Упаковочные системы" (бывшая "дочка" ушедшей из РФ шведской Tetra Pak) в 2023 году получила чистую прибыль в размере 2,652 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году (1,074 млрд рублей), сообщается в отчетности компании.

Валовая прибыль увеличилась до...    читать дальше
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15 апреля 2024 года 18:22
За 3 месяца продажи "Группы ЛСР" выросли на 23%
В январе-марте 2024 года ПАО "Группа ЛСР" увеличило продажи на 23,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 32 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. Объем реализованной недвижимости уменьшился на 8,7% - до 147 тыс. кв. метров.

В Петербурге продажи...    читать дальше
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15 апреля 2024 года 18:14
Нефть теряет в цене более процента
Нефтяные цены продолжают снижаться вечером в понедельник, инвесторы следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:57 мск понизилась на $0,93(1,03%) - до $89,52 за баррель....    читать дальше
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15 апреля 2024 года 18:08
Зависимость Евросоюза от импорта нефти в 2022 году достигла рекордных 97,7%
Зависимость Евросоюза от импорта нефти и нефтепродуктов достигла рекордных 97,7% в 2022 году, сообщает статуправление ЕС (Eurostat).

При этом в 2021 году данный показатель составлял 91,6%, существенно снизившись по сравнению с предшествующим годом.

Повышение...    читать дальше
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15 апреля 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,8799 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,94 коп. и составил 12,8799 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,8515 руб., максимальный - 12,8995 руб. Было заключено 17162 сделки. Объем торгов составил 43572,16...
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15 апреля 2024 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 93,5655 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21,99 коп. и составил 93,5655 руб.

Минимальный курс доллара США составил 93,37 руб., максимальный - 93,6875 руб. Было заключено 5468 сделок. Объем торгов...    читать дальше
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15 апреля 2024 года 17:53
Банк России: жесткая ДКП ограничит избыточное расширение спроса и его проинфляционное влияние
Банк России повторил фразу о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени для снижения инфляции.

Как говорится в комментарии ЦБ, основным проинфляционным фактором является высокий внутренний спрос, который продолжает...    читать дальше
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15 апреля 2024 года 17:46
Годовая чистая прибыль "Новошипа" по МСФО составила 22,6 млрд руб.
По итогам 2023 года чистая прибыль ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") по МСФО составила 22,564 млрд руб., сообщается в консолидированной отчетности компании.

Выручка составила 43,528 млрд рублей, в том числе на основе...    читать дальше
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