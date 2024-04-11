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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 12 апреля в размере 100,6793 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в марте составила 0,39%
Рост потребительских цен в марте замедлился до 0,39% после повышения на 0,68% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,72% после 7,69% в феврале. Рост цен в марте оказался незначительно выше прогнозов аналитиков ожидавших инфляцию на уровне 0,35%
 
РСПП предлагает новый механизм пересмотра сделок со стратегическими предприятиями
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил внести изменения в 57-ФЗ об иностранных инвестициях в стратегические предприятия, смягчающие ответственность за его нарушение. Поправки позволят избежать конфискации актива...
 
В Минфине ожидают принятия законодательства о крипте в этом году
В Минфине ожидают принятия законодательства о регулировании криптовалют в 2024 году. Нормы могут одобрить уже до августа, сообщил "Известиям" директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев. Он добавил: ЦБ, Минфин и Росфинмониторинг...
 
Кредиты на новые машины начали дешеветь
На фоне сохранения ключевой ставки ЦБ кредиты на новые машины начали дешеветь, в отличие от кредитов на подержанные. При этом покупатели последних предпочитают увеличивать сроки ссуд, но не тратиться на первоначальный взнос, пишет "Коммерсант". По...
 
11 апреля 2024 года 16:19

ЦБ РФ установил курс евро с 12 апреля в размере 100,6793 руб.

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11 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 апреля, составляет 100,6793 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,40 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
11 апреля 2024 года 17:09
Минфин РФ не поддерживает идею освободить долгосрочные вклады от налогов
Минфин не поддерживает идею освобождения от налогообложения долгосрочных вкладов граждан, так как это помешает притоку инвестиций в долгосрочные рыночные инструменты, заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

"Мы не поддерживаем данное предложение об отказе. На наш...    читать дальше
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11 апреля 2024 года 17:02
Глава ФРБ Нью-Йорка: инфляция в США продолжит двигаться к цели ФРС в 2%
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс считает, что инфляция в США продолжит замедляться, хотя ее путь к 2-процентному целевому показателю Федеральной резервной системы (ФРС) может быть неравномерным.

"Я ожидаю, что инфляция продолжит...    читать дальше
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11 апреля 2024 года 17:00
ВТБ разместил 41,3% выпуска однодневных бондов серии КС-4-687 на 103,2 млрд рублей
1 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 11 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-687 на 103 млрд 228,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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11 апреля 2024 года 16:56
Внешний долг РФ снизился в 1-м квартале на 4,1% - оценка ЦБ
Внешний долг РФ в 1-м квартале 2024 года уменьшился на $12,8 млрд, или на 4,1%, до $304 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ.

Уровень внешней задолженности страны на 1 апреля 2024 года стал минимальным с 1 октября 2006 года, когда он был на уровне...    читать дальше
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11 апреля 2024 года 16:50
Февральский экспорт нефти из РФ и Центральной Азии вырос на 3% к январю и на 2% - в годовом выражении
В феврале общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии составил в среднем 6,5 млн баррелей в сутки, увеличившись за месяц на 122 тыс. б/с, или примерно на 2%, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Рост был обусловлен увеличением поставок из порта Козьмино на...    читать дальше
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11 апреля 2024 года 16:43
АБР подтвердил на этот год оценку замедления роста ВВП Грузии до 5%
Рост экономики Грузии в 2024 году замедлится до 5% с 7% в 2023 году, прогнозирует Азиатский банк развития (АБР) в апрельском обзоре Asian Development Outlook 2024.

Ранее АБР также прогнозировал рост ВВП Грузии в 2024 году на 5%.

В обзоре отмечается, что рост...    читать дальше
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11 апреля 2024 года 16:42
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 апреля
ЦБ РФ с 12 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7029,69 (-31,74) руб./грамм; на серебро - 84,59 (+0,78) руб./грамм; на платину - 2919,75 (-23,39) руб./грамм; на палладий - 3175,86 (-22,03) руб./грамм.

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11 апреля 2024 года 16:37
За 7 лет доля отечественных лекарств на рынке РФ должна достигнуть 70% - Мишустин
В ближайшие 7 лет доля российских препаратов на отечественном рынке должна увеличиться почти до 70%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Доля российских препаратов в общем объёме продаж на внутреннем рынке в ближайшие семь лет должна вырасти почти до 70%", -...    читать дальше
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11 апреля 2024 года 16:30
На прошлой неделе число заявок на пособие по безработице в США снизилось больше ожидаемого
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 11 тыс. - до 211 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 222 тыс., а не 221 тыс.,...    читать дальше
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11 апреля 2024 года 16:23
ЦБ предлагает выдавать безотзывные госгарантии только под значимые проекты и только на часть кредита
Банк России предлагает скорректировать механизм предоставления государственных гарантий: выдавать безотзывные гарантии только под значимые проекты и только на часть кредита.

"Другая важная мера, которая уже очень давно назрела, - это предоставление банкам, финансирующим...    читать дальше
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11 апреля 2024 года 16:19
ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 апреля в размере 93,7196 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 апреля, составляет 93,7196 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,98 коп.

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11 апреля 2024 года 16:19
ЦБ РФ установил курс евро с 12 апреля в размере 100,6793 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 апреля, составляет 100,6793 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,40 коп.

Это автоматическое сообщение.
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11 апреля 2024 года 16:16
ОПЕК в апреле сохранила добычу нефти на мартовском уровне - 26,6 млн б/с
Страны ОПЕК в апреле сохранили добычу нефти на уровне марта - 26,6 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете организации.

Нигерия снизила производство на 38 тыс. б/с, Саудовская Аравия нарастила на 20 тыс. б/с.

Не участвующие в сделке ОПЕК+ Венесуэла...    читать дальше
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11 апреля 2024 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 11 апреля движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,23 пункта (0,036%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3437,88 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3455,49 (+0,48%) пункта, минимальное - 3431,34...    читать дальше
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11 апреля 2024 года 16:10
В марте цены производителей в США выросли максимальными темпами почти за год
В марте цены производителей в США (индекс PPI) выросли на 2,1% в годовом выражении - максимальными темпами с апреля 2023 года, говорится в сообщении Минтруда страны.

В феврале индекс PPI увеличился на 1,6%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading...    читать дальше
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11 апреля 2024 года 16:03
Международные резервы РФ с 29 март по 5 апреля увеличились на $8,9 млрд
Международные резервы России на 5 апреля составили $598,3 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 29 марта международные резервы равнялись $589,4 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $8,9 млрд, или на 1,5%, преимущественно под воздействием положительной...    читать дальше
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