Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 169,6 млрд руб.

11 апреля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 169,6 млрд руб.

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Минфин не поддерживает идею освобождения от налогообложения долгосрочных вкладов граждан, так как это помешает притоку инвестиций в долгосрочные рыночные инструменты, заявил замминистра финансов Иван Чебесков. "Мы не поддерживаем данное предложение об отказе. На наш... "Мы не поддерживаем данное предложение об отказе. На наш... читать дальше

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Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс считает, что инфляция в США продолжит замедляться, хотя ее путь к 2-процентному целевому показателю Федеральной резервной системы (ФРС) может быть неравномерным. "Я ожидаю, что инфляция продолжит... "Я ожидаю, что инфляция продолжит... читать дальше

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1 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 11 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-687 на 103 млрд 228,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Внешний долг РФ в 1-м квартале 2024 года уменьшился на $12,8 млрд, или на 4,1%, до $304 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ. Уровень внешней задолженности страны на 1 апреля 2024 года стал минимальным с 1 октября 2006 года, когда он был на уровне... Уровень внешней задолженности страны на 1 апреля 2024 года стал минимальным с 1 октября 2006 года, когда он был на уровне... читать дальше

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В феврале общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии составил в среднем 6,5 млн баррелей в сутки, увеличившись за месяц на 122 тыс. б/с, или примерно на 2%, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. Рост был обусловлен увеличением поставок из порта Козьмино на... Рост был обусловлен увеличением поставок из порта Козьмино на... читать дальше

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Рост экономики Грузии в 2024 году замедлится до 5% с 7% в 2023 году, прогнозирует Азиатский банк развития (АБР) в апрельском обзоре Asian Development Outlook 2024. Ранее АБР также прогнозировал рост ВВП Грузии в 2024 году на 5%. Ранее АБР также прогнозировал рост ВВП Грузии в 2024 году на 5%. В обзоре отмечается, что рост... В обзоре отмечается, что рост... читать дальше

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ЦБ РФ с 12 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7029,69 (-31,74) руб./грамм; на серебро - 84,59 (+0,78) руб./грамм; на платину - 2919,75 (-23,39) руб./грамм; на палладий - 3175,86 (-22,03) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В ближайшие 7 лет доля российских препаратов на отечественном рынке должна увеличиться почти до 70%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Доля российских препаратов в общем объёме продаж на внутреннем рынке в ближайшие семь лет должна вырасти почти до 70%", -... "Доля российских препаратов в общем объёме продаж на внутреннем рынке в ближайшие семь лет должна вырасти почти до 70%", -... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 11 тыс. - до 211 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 222 тыс., а не 221 тыс.,... Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 222 тыс., а не 221 тыс.,... читать дальше

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Банк России предлагает скорректировать механизм предоставления государственных гарантий: выдавать безотзывные гарантии только под значимые проекты и только на часть кредита. "Другая важная мера, которая уже очень давно назрела, - это предоставление банкам, финансирующим... "Другая важная мера, которая уже очень давно назрела, - это предоставление банкам, финансирующим... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 апреля, составляет 93,7196 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,98 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 апреля, составляет 100,6793 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,40 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Страны ОПЕК в апреле сохранили добычу нефти на уровне марта - 26,6 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете организации. Нигерия снизила производство на 38 тыс. б/с, Саудовская Аравия нарастила на 20 тыс. б/с. Нигерия снизила производство на 38 тыс. б/с, Саудовская Аравия нарастила на 20 тыс. б/с. Не участвующие в сделке ОПЕК+ Венесуэла... Не участвующие в сделке ОПЕК+ Венесуэла... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,23 пункта (0,036%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3437,88 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3455,49 (+0,48%) пункта, минимальное - 3431,34... читать дальше

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В марте цены производителей в США (индекс PPI) выросли на 2,1% в годовом выражении - максимальными темпами с апреля 2023 года, говорится в сообщении Минтруда страны. В феврале индекс PPI увеличился на 1,6%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading... В феврале индекс PPI увеличился на 1,6%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading... читать дальше

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Международные резервы России на 5 апреля составили $598,3 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 29 марта международные резервы равнялись $589,4 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $8,9 млрд, или на 1,5%, преимущественно под воздействием положительной... По состоянию на 29 марта международные резервы равнялись $589,4 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $8,9 млрд, или на 1,5%, преимущественно под воздействием положительной... читать дальше

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