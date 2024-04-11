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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в марте составила 0,39%
Рост потребительских цен в марте замедлился до 0,39% после повышения на 0,68% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,72% после 7,69% в феврале. Рост цен в марте оказался незначительно выше прогнозов аналитиков ожидавших инфляцию на уровне 0,35%
 
РСПП предлагает новый механизм пересмотра сделок со стратегическими предприятиями
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил внести изменения в 57-ФЗ об иностранных инвестициях в стратегические предприятия, смягчающие ответственность за его нарушение. Поправки позволят избежать конфискации актива...
 
В Минфине ожидают принятия законодательства о крипте в этом году
В Минфине ожидают принятия законодательства о регулировании криптовалют в 2024 году. Нормы могут одобрить уже до августа, сообщил "Известиям" директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев. Он добавил: ЦБ, Минфин и Росфинмониторинг...
 
Бизнес просит досудебное разрешение споров с маркетплейсами
За последние 2,5 года товарооборот на маркетплейсах вырос более чем в 7 раз - со 167 млрд до 1,2 трлн. Вместе с тем растет и число претензий потребителей и продавцов к онлайн-площадкам, многие из них завершаются судебными разбирательствами. Это...
 
11 апреля 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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11 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Внешнеторговый баланс Германии март 2022
14:45 Процентная ставка ЕЦБ апрель 2024
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 31 марта по 06 апреля
15:30 Изменение цен производителей в США март 2024
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 24 по 30 марта

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
11 апреля 2024 года 09:02
Рынки акций стран АТР не показывают единой динамики в ходе торгов
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно на торгах в четверг, инвесторы оценивают данные по инфляции в Китае и США.

Как стало известно накануне, потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 3,5% в годовом выражении...    читать дальше
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11 апреля 2024 года 08:55
Годовая инфляция в Китае в марте замедлилась до 0,1%
Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в марте выросли всего на 0,1% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал подъем на 0,4%.

В феврале...    читать дальше
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11 апреля 2024 года 08:48
Снижение ставки Федрезервом может привести к замедлению инфляции в США - JPMorgan
Снижение ключевой процентной ставки в США может привести к замедлению инфляции, полагает глобальный стратег J.P. Morgan Asset Management Джек Мэнли.

"Многое из того, что мы сейчас наблюдаем, очень тесно связано с уровнем процентной ставки, - сказал он в интервью...    читать дальше
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11 апреля 2024 года 08:43
Цены на нефть продолжают расти
Цены на нефть умеренно поднимаются утром в четверг после активного роста накануне, вызванного опасениями удара Ирана по Израилю.

США и их союзники полагают, что Иран или связанные с ним структуры могут в скором времени атаковать правительственные и военные цели на...    читать дальше
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11 апреля 2024 года 08:40
Совкомбанк для покупки ХКФ банка увеличит уставный капитал до 2,19 млрд рублей
Совкомбанк для покупки ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк) увеличит уставный капитал на 5,7% - до 2,19 млрд рублей. Как говорится в материалах Совкомбанка, он может разместить 1,173 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля.

Сейчас уставный капитал Совкомбанка...    читать дальше
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11 апреля 2024 года 08:33
Американские фондовые индексы упали на 0,8-1,1%%
Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в среду на данных об ускорении инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 3,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом,...    читать дальше
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11 апреля 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 106,41 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 106,41 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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11 апреля 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 4,36 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 4,36 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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11 апреля 2024 года 08:26
Руководство ФРС обеспокоено недостаточно быстрым замедлением инфляции
Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) выразило обеспокоенность недостаточно стремительным замедлением инфляции, однако все равно ожидает снижения ключевой процентной ставки в какой-то момент в течение этого года, свидетельствует протокол последнего заседания...    читать дальше
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11 апреля 2024 года 08:20
Доллар и евро умеренно растут на торгах "Московской биржи"
Доллар США начал торги на "Московской бирже" умеренным ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,58 руб. (+14,75 коп. к уровню предыдущего закрытия).

Через час торгов доллар продолжил умеренно дорожать, евро также слабо растет. Рубль снижается...    читать дальше
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11 апреля 2024 года 08:16
В 1-м финансовом полугодии дефицит бюджета США превысил $1 трлн
Дефицит госбюджета США в марте составил $236 млрд, что на 38% ниже показателя за тот же месяц прошлого года ($378 млрд), сообщило министерство финансов страны. Дефицит фиксируется седьмой месяц подряд.

Доходы бюджета США увеличились на 6% - до $332 млрд, а расходы...    читать дальше
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11 апреля 2024 года 08:11
Enel вышла из капитала "Русэнергосбыта"
Итальянская группа Enel вышла из капитала ООО "Русэнергосбыт", говорится в данных ЕГРЮЛ. По информации реестра, 9 апреля 2024 г. "Русэнергосбыт" стал владельцем 49,5% в собственном капитале. Именно такая доля принадлежала Enel. Еще 50,5% владела "Группа ЕСН" Григория...    читать дальше
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11 апреля 2024 года 08:05
Большинство фондовых рынокв Европы завершило торги в плюсе
Большинство фондовых индексов стран Западной Европы завершили умеренным ростом торги в среду, инвесторы оценивали данные о мартовской инфляции в США и ждали итогов апрельского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Потребительские цены (индекс CPI) в США в...    читать дальше
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11 апреля 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 апреля в размере 93,2198 руб.,евро - 101,2333 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 апреля, составляет 93,2198 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,35 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 апреля, составляет 101,2333 руб. По сравнению с...
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11 апреля 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

09:00

Внешнеторговый баланс Германии

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10 апреля 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 10 апреля выросла на 0,05% и составила 63429,734 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 63429,734 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 33,448 млрд руб., или на...
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