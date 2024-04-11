11 апреля 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|март 2022
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|апрель 2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 31 марта по 06 апреля
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|март 2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 24 по 30 марта
Это автоматическое сообщение.
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11 апреля 2024 года 09:02
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно на торгах в четверг, инвесторы оценивают данные по инфляции в Китае и США.
Как стало известно накануне, потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 3,5% в годовом выражении... читать дальше
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11 апреля 2024 года 08:55
Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в марте выросли всего на 0,1% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал подъем на 0,4%.
В феврале... читать дальше
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11 апреля 2024 года 08:48
Снижение ключевой процентной ставки в США может привести к замедлению инфляции, полагает глобальный стратег J.P. Morgan Asset Management Джек Мэнли.
"Многое из того, что мы сейчас наблюдаем, очень тесно связано с уровнем процентной ставки, - сказал он в интервью... читать дальше
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11 апреля 2024 года 08:43
Цены на нефть умеренно поднимаются утром в четверг после активного роста накануне, вызванного опасениями удара Ирана по Израилю.
США и их союзники полагают, что Иран или связанные с ним структуры могут в скором времени атаковать правительственные и военные цели на... читать дальше
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11 апреля 2024 года 08:40
Совкомбанк для покупки ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк) увеличит уставный капитал на 5,7% - до 2,19 млрд рублей. Как говорится в материалах Совкомбанка, он может разместить 1,173 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля.
Сейчас уставный капитал Совкомбанка... читать дальше
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11 апреля 2024 года 08:33
Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в среду на данных об ускорении инфляции в США.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 3,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом,... читать дальше
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11 апреля 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 106,41 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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11 апреля 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 4,36 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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11 апреля 2024 года 08:26
Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) выразило обеспокоенность недостаточно стремительным замедлением инфляции, однако все равно ожидает снижения ключевой процентной ставки в какой-то момент в течение этого года, свидетельствует протокол последнего заседания... читать дальше
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11 апреля 2024 года 08:20
Доллар США начал торги на "Московской бирже" умеренным ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,58 руб. (+14,75 коп. к уровню предыдущего закрытия).
Через час торгов доллар продолжил умеренно дорожать, евро также слабо растет. Рубль снижается... читать дальше
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11 апреля 2024 года 08:16
Дефицит госбюджета США в марте составил $236 млрд, что на 38% ниже показателя за тот же месяц прошлого года ($378 млрд), сообщило министерство финансов страны. Дефицит фиксируется седьмой месяц подряд.
Доходы бюджета США увеличились на 6% - до $332 млрд, а расходы... читать дальше
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11 апреля 2024 года 08:11
Итальянская группа Enel вышла из капитала ООО "Русэнергосбыт", говорится в данных ЕГРЮЛ. По информации реестра, 9 апреля 2024 г. "Русэнергосбыт" стал владельцем 49,5% в собственном капитале. Именно такая доля принадлежала Enel. Еще 50,5% владела "Группа ЕСН" Григория... читать дальше
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11 апреля 2024 года 08:05
Большинство фондовых индексов стран Западной Европы завершили умеренным ростом торги в среду, инвесторы оценивали данные о мартовской инфляции в США и ждали итогов апрельского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Потребительские цены (индекс CPI) в США в... читать дальше
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11 апреля 2024 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 апреля, составляет 93,2198 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,35 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 апреля, составляет 101,2333 руб. По сравнению с...
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11 апреля 2024 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Внешнеторговый баланс Германии
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10 апреля 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 63429,734 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 33,448 млрд руб., или на...
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