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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно на торгах в четверг, инвесторы оценивают данные по инфляции в Китае и США. Как стало известно накануне, потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 3,5% в годовом выражении... Как стало известно накануне, потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 3,5% в годовом выражении... читать дальше

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Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в марте выросли всего на 0,1% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал подъем на 0,4%. В феврале... В феврале... читать дальше

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Снижение ключевой процентной ставки в США может привести к замедлению инфляции, полагает глобальный стратег J.P. Morgan Asset Management Джек Мэнли. "Многое из того, что мы сейчас наблюдаем, очень тесно связано с уровнем процентной ставки, - сказал он в интервью... "Многое из того, что мы сейчас наблюдаем, очень тесно связано с уровнем процентной ставки, - сказал он в интервью... читать дальше

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Цены на нефть умеренно поднимаются утром в четверг после активного роста накануне, вызванного опасениями удара Ирана по Израилю. США и их союзники полагают, что Иран или связанные с ним структуры могут в скором времени атаковать правительственные и военные цели на... США и их союзники полагают, что Иран или связанные с ним структуры могут в скором времени атаковать правительственные и военные цели на... читать дальше

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Совкомбанк для покупки ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк) увеличит уставный капитал на 5,7% - до 2,19 млрд рублей. Как говорится в материалах Совкомбанка, он может разместить 1,173 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. Сейчас уставный капитал Совкомбанка... Сейчас уставный капитал Совкомбанка... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в среду на данных об ускорении инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 3,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом,... Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 3,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом,... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 106,41 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 4,36 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) выразило обеспокоенность недостаточно стремительным замедлением инфляции, однако все равно ожидает снижения ключевой процентной ставки в какой-то момент в течение этого года, свидетельствует протокол последнего заседания... читать дальше

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Доллар США начал торги на "Московской бирже" умеренным ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,58 руб. (+14,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжил умеренно дорожать, евро также слабо растет. Рубль снижается... Через час торгов доллар продолжил умеренно дорожать, евро также слабо растет. Рубль снижается... читать дальше

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Дефицит госбюджета США в марте составил $236 млрд, что на 38% ниже показателя за тот же месяц прошлого года ($378 млрд), сообщило министерство финансов страны. Дефицит фиксируется седьмой месяц подряд. Доходы бюджета США увеличились на 6% - до $332 млрд, а расходы... Доходы бюджета США увеличились на 6% - до $332 млрд, а расходы... читать дальше

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Итальянская группа Enel вышла из капитала ООО "Русэнергосбыт", говорится в данных ЕГРЮЛ. По информации реестра, 9 апреля 2024 г. "Русэнергосбыт" стал владельцем 49,5% в собственном капитале. Именно такая доля принадлежала Enel. Еще 50,5% владела "Группа ЕСН" Григория... читать дальше

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Большинство фондовых индексов стран Западной Европы завершили умеренным ростом торги в среду, инвесторы оценивали данные о мартовской инфляции в США и ждали итогов апрельского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Потребительские цены (индекс CPI) в США в... Потребительские цены (индекс CPI) в США в... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 апреля, составляет 93,2198 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,35 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 апреля, составляет 101,2333 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 апреля, составляет 101,2333 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Внешнеторговый баланс Германии Внешнеторговый баланс Германии ... ... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 63429,734 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 33,448 млрд руб., или на...

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