Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 101,0473 руб.

Минимальный курс евро составил 100,45 руб., максимальный - 101,425 руб. Было заключено 10092 сделки. Объем торгов составил 29444,59 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 100,49 руб. за евро.

10 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 28,65 коп. и составил 101,0473 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 63429,734 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 33,448 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,34 коп. и составил 12,8731 руб. Минимальный курс юаня составил 12,816 руб., максимальный - 12,8985 руб. Было заключено 51798 сделок. Объем торгов составил 120354,42... Минимальный курс юаня составил 12,816 руб., максимальный - 12,8985 руб. Было заключено 51798 сделок. Объем торгов составил 120354,42...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 52,36 коп. и составил 93,2699 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,8275 руб., максимальный - 93,5875 руб. Было заключено 15352 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,8275 руб., максимальный - 93,5875 руб. Было заключено 15352 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 28,65 коп. и составил 101,0473 руб. Минимальный курс евро составил 100,45 руб., максимальный - 101,425 руб. Было заключено 10092 сделки. Объем торгов составил 29444,59... Минимальный курс евро составил 100,45 руб., максимальный - 101,425 руб. Было заключено 10092 сделки. Объем торгов составил 29444,59...

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Инфляция в РФ со 2 по 8 апреля по 2024 года составила 0,16% после 0,10% с 26 марта по 1 апреля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала апреля – цены выросли на 0,17%, с начала года – на 2,12% За период со 2 по 8 апреля 2024 г. цены выросли на... За период со 2 по 8 апреля 2024 г. цены выросли на... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России со 2 по 8 апреля 2024 года повысились на 0,16% по сравнению с предыдущей неделей после того как символически выросли на 0,04% с 26 марта по 1 апреля 2024 года, на 0,08% с 19 по 25 марта и снизились на 0,04% с 12 по 18 марта, сообщила... читать дальше

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Рынок акций РФ сохранил оптимистичный настрой на дивидендных ожиданиях и высоких ценах нефти, хотя конъюнктура внешних фондовых площадок ухудшилась из-за статистики об ускорении инфляции в США в марте, В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций... В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций... читать дальше

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Ведущие производители говядины в РФ - "Брянская мясная компания" (АПХ "Мираторг") и "Заречное" - в 2023 году не только не смогли выйти из убыточной зоны, но нарастили чистый убыток, сообщается в их отчетности. В то же время еще одному производителю говядины - компании "Оренбив"... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) рекомендовал выплатить дивиденды в размере 25,43 руб. на акцию по итогам 2023 года, сообщила компания. Датой закрытия реестра для получения выплат рекомендовано утвердить 27 мая. Годовое собрание... Годовое собрание... читать дальше

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Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" подготовили поправки в Налоговый кодекс (НК) о предоставлении налогового вычета для инвестиционных товариществ при инвестировании в малые технологические компании и венчурные проекты, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе фракции. Документ... читать дальше

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Цены на нефть начали снижаться вечером в среду на данных о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США по итогам прошлой недели. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 2,9 млн баррелей, а также сокращение резервов бензина... Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 2,9 млн баррелей, а также сокращение резервов бензина... читать дальше

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Германская Bayerische Motoren Werke AG нарастила продажи электромобилей в первом квартале в отличие Mercedes-Benz и Volkswagen. В январе-марте поставки BMW увеличились на 28% в годовом выражении, до 82,7 тыс. электромобилей, говорится в ее сообщении. В январе-марте поставки BMW увеличились на 28% в годовом выражении, до 82,7 тыс. электромобилей, говорится в ее сообщении. Между тем... Между тем... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,13 коп. и составил 12,8619 руб. Минимальный курс юаня составил 12,809 руб., максимальный - 12,894 руб. Было заключено 18237 сделок. Объем торгов составил 50360,13... Минимальный курс юаня составил 12,809 руб., максимальный - 12,894 руб. Было заключено 18237 сделок. Объем торгов составил 50360,13...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 48,36 коп. и составил 93,1781 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,8025 руб., максимальный - 93,5425 руб. Было заключено 4207 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,8025 руб., максимальный - 93,5425 руб. Было заключено 4207 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Потребительские цены в Белоруссии в марте 2024 года выросли на 0,5% после роста на 0,9% в феврале и на 0,8% в январе, говорится в материалах Национального статистического комитета страны (Белстат). За январь-март инфляция составила 2,2%. Годовая инфляция в марте (по... Годовая инфляция в марте (по... читать дальше

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ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково") в 2023 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 5,27 млрд рублей, что на 9,9% больше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании. Выручка предприятия выросла на 33,5%... Выручка предприятия выросла на 33,5%... читать дальше

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