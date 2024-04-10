Запасы нефти в США выросли за период с 29 марта по 5 апреля на 5841 тыс. баррелей, бензина - выросли на 715 тыс. баррелей

10 апреля. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 5841 тыс. баррелей - до 457,258 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 715 тыс. баррелей и составили 228,531 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 1659 тыс. баррелей, достигнув 117,728 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 800 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2300 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1382 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 63429,734 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 33,448 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,34 коп. и составил 12,8731 руб. Минимальный курс юаня составил 12,816 руб., максимальный - 12,8985 руб. Было заключено 51798 сделок. Объем торгов составил 120354,42... Минимальный курс юаня составил 12,816 руб., максимальный - 12,8985 руб. Было заключено 51798 сделок. Объем торгов составил 120354,42...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 52,36 коп. и составил 93,2699 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,8275 руб., максимальный - 93,5875 руб. Было заключено 15352 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,8275 руб., максимальный - 93,5875 руб. Было заключено 15352 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 28,65 коп. и составил 101,0473 руб. Минимальный курс евро составил 100,45 руб., максимальный - 101,425 руб. Было заключено 10092 сделки. Объем торгов составил 29444,59... Минимальный курс евро составил 100,45 руб., максимальный - 101,425 руб. Было заключено 10092 сделки. Объем торгов составил 29444,59...

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Инфляция в РФ со 2 по 8 апреля по 2024 года составила 0,16% после 0,10% с 26 марта по 1 апреля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала апреля – цены выросли на 0,17%, с начала года – на 2,12% За период со 2 по 8 апреля 2024 г. цены выросли на... За период со 2 по 8 апреля 2024 г. цены выросли на... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России со 2 по 8 апреля 2024 года повысились на 0,16% по сравнению с предыдущей неделей после того как символически выросли на 0,04% с 26 марта по 1 апреля 2024 года, на 0,08% с 19 по 25 марта и снизились на 0,04% с 12 по 18 марта, сообщила... читать дальше

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Рынок акций РФ сохранил оптимистичный настрой на дивидендных ожиданиях и высоких ценах нефти, хотя конъюнктура внешних фондовых площадок ухудшилась из-за статистики об ускорении инфляции в США в марте, В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций... В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций... читать дальше

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Ведущие производители говядины в РФ - "Брянская мясная компания" (АПХ "Мираторг") и "Заречное" - в 2023 году не только не смогли выйти из убыточной зоны, но нарастили чистый убыток, сообщается в их отчетности. В то же время еще одному производителю говядины - компании "Оренбив"... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) рекомендовал выплатить дивиденды в размере 25,43 руб. на акцию по итогам 2023 года, сообщила компания. Датой закрытия реестра для получения выплат рекомендовано утвердить 27 мая. Годовое собрание... Годовое собрание... читать дальше

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Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" подготовили поправки в Налоговый кодекс (НК) о предоставлении налогового вычета для инвестиционных товариществ при инвестировании в малые технологические компании и венчурные проекты, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе фракции. Документ... читать дальше

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Цены на нефть начали снижаться вечером в среду на данных о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США по итогам прошлой недели. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 2,9 млн баррелей, а также сокращение резервов бензина... Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 2,9 млн баррелей, а также сокращение резервов бензина... читать дальше

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Германская Bayerische Motoren Werke AG нарастила продажи электромобилей в первом квартале в отличие Mercedes-Benz и Volkswagen. В январе-марте поставки BMW увеличились на 28% в годовом выражении, до 82,7 тыс. электромобилей, говорится в ее сообщении. В январе-марте поставки BMW увеличились на 28% в годовом выражении, до 82,7 тыс. электромобилей, говорится в ее сообщении. Между тем... Между тем... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,13 коп. и составил 12,8619 руб. Минимальный курс юаня составил 12,809 руб., максимальный - 12,894 руб. Было заключено 18237 сделок. Объем торгов составил 50360,13... Минимальный курс юаня составил 12,809 руб., максимальный - 12,894 руб. Было заключено 18237 сделок. Объем торгов составил 50360,13...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 48,36 коп. и составил 93,1781 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,8025 руб., максимальный - 93,5425 руб. Было заключено 4207 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,8025 руб., максимальный - 93,5425 руб. Было заключено 4207 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Потребительские цены в Белоруссии в марте 2024 года выросли на 0,5% после роста на 0,9% в феврале и на 0,8% в январе, говорится в материалах Национального статистического комитета страны (Белстат). За январь-март инфляция составила 2,2%. Годовая инфляция в марте (по... Годовая инфляция в марте (по... читать дальше

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ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково") в 2023 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 5,27 млрд рублей, что на 9,9% больше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании. Выручка предприятия выросла на 33,5%... Выручка предприятия выросла на 33,5%... читать дальше

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