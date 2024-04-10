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Главная  /  Все новости  /  Запасы нефти в США выросли за период с 29 марта по 5 апреля на 5841 тыс. баррелей, бензина - выросли на 715 тыс. баррелей
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Запасы нефти в США выросли за период с 29 марта по 5 апреля на 5841 тыс. баррелей, бензина - выросли на 715 тыс. баррелей

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10 апреля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5841 тыс. баррелей - до 457,258 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 715 тыс. баррелей и составили 228,531 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 1659 тыс. баррелей, достигнув 117,728 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 800 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2300 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1382 тыс. баррелей.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    США,  Нефть,  Запасы

 
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