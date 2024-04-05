Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 99,9999 руб.

Минимальный курс евро составил 99,7025 руб., максимальный - 100,22 руб. Было заключено 4199 сделок. Объем торгов составил 16877,89 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 100 руб. за евро.

5 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,08 коп. и составил 99,9999 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 63019,380 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 149,611 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,70 коп. и составил 100,0628 руб. Минимальный курс евро составил 99,665 руб., максимальный - 100,35 руб. Было заключено 10232 сделки. Объем торгов составил 33644,9 млн... Минимальный курс евро составил 99,665 руб., максимальный - 100,35 руб. Было заключено 10232 сделки. Объем торгов составил 33644,9 млн...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,36 коп. и составил 12,7589 руб. Минимальный курс юаня составил 12,719 руб., максимальный - 12,792 руб. Было заключено 56988 сделок. Объем торгов составил 134486,48... Минимальный курс юаня составил 12,719 руб., максимальный - 12,792 руб. Было заключено 56988 сделок. Объем торгов составил 134486,48...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,99 коп. и составил 92,4254 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,215 руб., максимальный - 92,59 руб. Было заключено 18586 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,215 руб., максимальный - 92,59 руб. Было заключено 18586 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе из-за фиксации недельной прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, при этом фактором поддержки выступала дорожающая нефть. В Азии в пятницу преобладало снижение индексов акций из-за растущей неопределенности... В Азии в пятницу преобладало снижение индексов акций из-за растущей неопределенности... читать дальше

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Цены на нефть продолжают подниматься вечером в пятницу и могут снова вырасти по итогам недели. Поддержку котировкам на этой неделе оказывали геополитическая напряженность в нефтедобывающих регионах, усилия ОПЕК+ по ограничению предложения и оптимизм в отношении спроса... Поддержку котировкам на этой неделе оказывали геополитическая напряженность в нефтедобывающих регионах, усилия ОПЕК+ по ограничению предложения и оптимизм в отношении спроса... читать дальше

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"Московская биржа" предложила Банку России рассмотреть возможность введения дополнительных мер поддержки эмитентов, которые должны простимулировать их активнее выходить на фондовый рынок. Соответствующее письмо старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,31 коп. и составил 92,3313 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,2 руб., максимальный - 92,5 руб. Было заключено 4949 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 92,2 руб., максимальный - 92,5 руб. Было заключено 4949 сделок. Объем торгов составил...

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"Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ" и "Татнефть" подписали с правительством РФ соглашение о намерениях развития производства перерабатывающего оборудования в нефтегазовой отрасли, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания. Документ подписан по итогам заседания... Документ подписан по итогам заседания... читать дальше

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Правительство РФ одобрило сегодня законопроект, который упрощает получение лицензии на производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции. Как сообщает Минфин, сроки рассмотрения Росалкогольтабакконтролем (РАТК) заявлений на получение лицензий на... Как сообщает Минфин, сроки рассмотрения Росалкогольтабакконтролем (РАТК) заявлений на получение лицензий на... читать дальше

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Минпромторг ожидает по итогам 2024 года увеличения доли отечественного нефтегазового оборудования в РФ до 70% с достигнутых на конец 2023 года 65%. "По итогам 2023 года доля российского оборудования в отрасли нефтегазового машиностроения составила 65%. Для сравнения, в... "По итогам 2023 года доля российского оборудования в отрасли нефтегазового машиностроения составила 65%. Для сравнения, в... читать дальше

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Производство рафинированного олова в мире в 2023 году уменьшилось на 2,1% - до 370,1 тыс. тонн, свидетельствуют предварительные данные Международной ассоциации олова (ITA). Китайская Yunnan Tin Co. (YTC) сохранила лидирующую позицию в мире по объему производства со... Китайская Yunnan Tin Co. (YTC) сохранила лидирующую позицию в мире по объему производства со... читать дальше

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Россия на сегодняшний день за счет собственных мощностей покрывает 70% потребности в катализаторах для нефтеперерабатывающей отрасли, предполагается, что с 2026 года спрос на внутреннем рынке будет обеспечен на 100% и часть продукции будет поставляться на внешние рынки, заявил... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 08.04 по 14.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются, инвесторы оценивают макроэкономические и корпоративные новости. Количество рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 303 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Это максимальные темпы прироста за последние... Количество рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 303 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Это максимальные темпы прироста за последние... читать дальше

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апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 5 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-683 на 151 млрд 777,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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