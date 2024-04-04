Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 47,7 млрд руб.

4 апреля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 4 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 47,7 млрд руб.

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Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в марте выросли на 7% относительно того же месяца прошлого года - до 1,699 млн, говорится в отчете Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA). Относительно февраля показатель подскочил на 54%. В 1-м квартале... В 1-м квартале... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" на уровне ruA-, прогноз по рейтингу - стабильный. "Рейтинг кредитоспособности обусловлен удовлетворительными рыночными позициями, комфортной позицией по капиталу и... "Рейтинг кредитоспособности обусловлен удовлетворительными рыночными позициями, комфортной позицией по капиталу и... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,2 пункта (0,153%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3400,79 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3405,62 (+0,3%) пункта, минимальное - 3392,08 (-0,1%)... читать дальше

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АО "ТВЭЛ" (топливная компания госкорпорации "Росатом") в прошлом году получило чистую прибыль в размере 66,7 млрд руб. после прибыли в 56,35 млрд руб. годом ранее, говорится в его бухгалтерской отчетности. Выручка за период увеличилась с 215,26 млрд до 313,9 млрд руб.,... Выручка за период увеличилась с 215,26 млрд до 313,9 млрд руб.,... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 28 марта по 4 апреля) - 92,412 руб. за доллар, минимальное значение - 92,1309 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,02 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,41/95,72 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 28 коп., Cредний курс продажи...

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Объем поисково-разведочного бурения на углеводороды в России в 2023 году увеличился по сравнению с 2022 годом на 4% и составил 1 млн 100 тыс. метров, сообщил в ходе коллегии Роснедр замглавы ведомства Орест Каспаров. В презентации Каспарова сообщается также, что в 2024... В презентации Каспарова сообщается также, что в 2024... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,7/94,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 10 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 101/105,06 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 48 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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В 4-м квартале 2023 года цены на жилье в еврозоне снизились на 1,1% по сравнению с октябрем-декабрем 2022 года после падения на 2,2% в 3-м квартале, свидетельствуют данные, обнародованные Евростатом. По отношению к предыдущему кварталу цены сократились на 0,7% после... По отношению к предыдущему кварталу цены сократились на 0,7% после... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы растут на хороших данных о состоянии экономики еврозоны. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне составил в марте 50,3 пункта по сравнению с 49,2 пункта в предыдущем месяце, по окончательным данным HCOB и... Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне составил в марте 50,3 пункта по сравнению с 49,2 пункта в предыдущем месяце, по окончательным данным HCOB и... читать дальше

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В течение ближайших пяти лет российский рынок корпоративных коммуникаций вырастет в 2 раза - до 164 млрд рублей в 2028 году, говорится в исследовании компании J'son & Partners Consulting. "Российский рынок корпоративных коммуникаций в 2023 году составил 81 млрд рублей,... "Российский рынок корпоративных коммуникаций в 2023 году составил 81 млрд рублей,... читать дальше

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Производство товарного молока в РФ в 2024 году по сравнению с 2023 годом может увеличиться на 3,5-4%, прогнозирует генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов на конференции "Животноводство и кормопроизводство-2024" в четверг в... читать дальше

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В феврале 2024 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) снизились на 1% по отношению к предыдущему месяцу, когда их снижение составляло 0,9%, свидетельствуют данные Евростата. По сравнению с февралем прошлого года цены упали на 8,3%. В странах ЕС цены... В странах ЕС цены... читать дальше

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Китайская компания Sinopec официально стала соучредителем ТОО "Силлено", которое занимается строительством полиэтиленового завода в Казахстане, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в "КазМунайГазе" (КМГ). "Да, подтверждаем", - ответили в пресс-службе КМГ на запрос... "Да, подтверждаем", - ответили в пресс-службе КМГ на запрос... читать дальше

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Экспорт продукции АПК к 2030 году может увеличиться до $55 млрд, сообщила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе Всероссийского научно-образовательного аграрного форума, который проходит в Ставрополе. Напомнив, что президент РФ поставил перед... Напомнив, что президент РФ поставил перед... читать дальше

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