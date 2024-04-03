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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,6961 руб.
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03 апреля 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,6961 руб.
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3 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,12 коп. и составил 12,6961 руб. Минимальный курс юаня составил 12,629 руб., максимальный - 12,76 руб. Было заключено 34713 сделок. Объем торгов составил 102483,15 млн руб., что на 90% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,6925 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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