Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 92,3571 руб.

Минимальный курс доллара США составил 91,8875 руб., максимальный - 92,7475 руб. Было заключено 8369 сделок. Объем торгов составил 40532,2 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,3625 руб. за доллар США.

3 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,97 коп. и составил 92,3571 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 62794,849 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 386,391 млрд руб., или на...

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в марте 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,7 процентного пункта и составил плюс 6,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В обрабатывающем секторе индекс... В обрабатывающем секторе индекс... читать дальше

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Цены на яйца в РФ с 26 марта по 1 апреля снизились на 0,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Таким образом, снижение замедлилось по сравнению с 0,6% на предыдущей неделе. С начала года яйца подешевели на 4,9%. С начала года яйца подешевели на 4,9%. Росстат также сообщил, что на... Росстат также сообщил, что на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,54 коп. и составил 92,3877 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,9125 руб., максимальный - 92,7775 руб. Было заключено 17506 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,9125 руб., максимальный - 92,7775 руб. Было заключено 17506 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 26 марта по 1 апреля 2024 года практически не изменились по сравнению с предыдущей неделей, поднявшись на символические 0,04%, после роста на 0,08% с 19 по 25 марта и снижения на 0,04% с 12 по 18 марта, сообщила Федеральная служба... читать дальше

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Безработица в России в феврале 2024 года составила 2,8%, что соответствует минимальному значению за весь период наблюдений показателя с 1991 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В январе 2024 года безработица в РФ составляла 2,9%. Это был... В январе 2024 года безработица в РФ составляла 2,9%. Это был... читать дальше

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ост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в январе 2024 года составил 8,5% после повышения также на 8,5% в декабре 2023 года и на 7,2% в ноябре, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Как сообщалось, в целом за 2023 года... Как сообщалось, в целом за 2023 года... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в феврале 2024 года вырос на 10,1% в годовом выражении после увеличения на 5,4% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ускорение годовых темпов роста отчасти объясняются лишним... читать дальше

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Оборот розничной торговли в России в феврале в годовом выражении увеличился на 12,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал рост оборота на 9,1%. По сравнению с динамикой за... По сравнению с динамикой за... читать дальше

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Инфляция в РФ с 26 марта по 1 апреля 2024 года составила 0,10% после 0,11% с 19 по 25 марта, 0,06% с 12 по 18 марта, нулевой динамики (0,00%) с 5 по 11 марта и 0,09% с 27 февраля по 4 марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен в... С начала месяца рост цен в... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на позитиве вместе с растущей нефтью, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы из-за опасений длительного периода жесткой монетарной политики в США. Индекс МосБиржи превысил 3395 пунктов, лидерами роста выступили бумаги... читать дальше

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Правительство РФ в 2025 году введет субсидирование производителей пилотных партий судового оборудования для предоставления ими покупателям 20-процентной скидки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках ежегодного отчёта правительства в Госдуме. "Мы введём... "Мы введём... читать дальше

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Пассажиропоток аэропорта Махачкалы в январе-марте 2024 года составил 522,784 тыс. человек, что на 3,7% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года, сообщается в телеграм-канале аэропорта. Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва,... Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва,... читать дальше

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Выручка российского представительства автоконцерна FAW (ООО "ФАВ - Восточная Европа") в 2023 году выросла в 4,9 раза, до 137,2 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Себестоимость продаж компании-импортера также выросла в 4,9 раза, до 94,6 млрд руб.... Себестоимость продаж компании-импортера также выросла в 4,9 раза, до 94,6 млрд руб.... читать дальше

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Цены на продовольствие в РФ стабилизированы, все принятые для этого меры сработали, заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко. "Дальше наблюдаем в рамках инструментов, о которых сегодня говорил премьер-министр. Это инструменты координационного центра... "Дальше наблюдаем в рамках инструментов, о которых сегодня говорил премьер-министр. Это инструменты координационного центра... читать дальше

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Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 29 марта, уменьшился на 2 базисных пункта, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA). Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на... Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на... читать дальше

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