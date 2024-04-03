Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 99,3896 руб.

Минимальный курс евро составил 98,685 руб., максимальный - 99,865 руб. Было заключено 6016 сделок. Объем торгов составил 20303,31 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 99,32 руб. за евро.

3 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,19 коп. и составил 99,3896 руб.

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Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite снижаются в начале торгов, Dow Jones слабо повышается. Участники рынка ждут выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Стэнфордском университете, которое состоится позднее в... Участники рынка ждут выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Стэнфордском университете, которое состоится позднее в... читать дальше

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Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик полагает, что американскому ЦБ не следует приступать к снижению базовой процентной ставки ранее четвертого квартала 2024 года. В интервью CNBC Бостик подтвердил свой прогноз, что Федрезерв опустит... В интервью CNBC Бостик подтвердил свой прогноз, что Федрезерв опустит... читать дальше

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Министерство финансов Мурманской области заключит со Сбербанком четыре договора об открытии возобновляемых кредитных линий суммарно на 4 млрд рублей, говорится в материалах портала госзакупок. Средства привлекаются по плавающей процентной ставке для финансирования дефицита... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26242 с погашением 29 августа 2029 года составила 85,0438% от номинала, что соответствует доходности 13,34% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Компания AB InBev Efes, лидер пивоваренного рынка РФ, в 2023 году получила выручку в размере 108,636 млрд рублей, что на 11,4% больше, чем в 2022 году (97,515 млрд рублей), сообщается в отчетности компании. Валовая прибыль выросла до 44,362 млрд рублей с 36,458 млрд... Валовая прибыль выросла до 44,362 млрд рублей с 36,458 млрд... читать дальше

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ЦБ РФ с 4 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6726,42 (+139,26) руб./грамм; на серебро - 76,19 (+3,19) руб./грамм; на платину - 2747,6 (+49,49) руб./грамм; на палладий - 3017,91 (-7,42) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 3 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-681 на 87 млрд 264,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Инвесторы ожидают, что базовая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) к концу цикла смягчения политики будет существенно выше, чем ожидает американский ЦБ, пишет газета Financial Times. Согласно мартовским прогнозам ФРС, ставка опустится до 3,1% в 2026... Согласно мартовским прогнозам ФРС, ставка опустится до 3,1% в 2026... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 апреля, составляет 99,4277 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,61 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 апреля, составляет 92,3892 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,62 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,14 пункта (0,36%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3383,43 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3391,96 (+0,61%) пункта,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,91/95,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 43 коп., Cредний курс продажи упал...

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Мировые центробанки в феврале, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), закупили в золотовалютные резервы 19,1 тонны золота. Это в 2,4 раза меньше уточненных результатов января (45,4 тонны), и все же прирост продолжается уже 9 месяцев подряд. "Драйверами... "Драйверами... читать дальше

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Добыча углеводородов "ЛУКОЙЛа" в 2023 году составила 2,3 млн барр. н.э. / сут., из которых 75% - жидкие углеводороды, а 25% - природный и попутный нефтяной газ, говорится в материалах компании. "Добыча без учета проекта Западная Курна-2 снизилась на 1,5% по сравнению с... "Добыча без учета проекта Западная Курна-2 снизилась на 1,5% по сравнению с... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 13,39 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 92,3892 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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ООО "НОВАТЭК-СПГ топливо Кашира" получило разрешение на ввод в строй мини-завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на территории особой экономической зоны "Кашира", сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.... читать дальше

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