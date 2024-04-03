03 апреля 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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3 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|февраль 2024
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|март 2024
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|март 2024
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|март 2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 23 по 29 марта
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03 апреля 2024 года 09:37
АО "Саянскхимпласт" (Иркутская область), крупнейший российский производитель поливинилхлорида (ПВХ), в 2023 году снизило чистую прибыль по РСБУ в 2,1 раза по сравнению с 2022 годом, до 2,088 млрд рублей, говорится в отчете компании.
Выручка уменьшилась на 2,3%, до... читать дальше
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03 апреля 2024 года 09:36
апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-682 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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03 апреля 2024 года 09:29
В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен к евро, иене и фунту стерлингов.
Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,06%, более... читать дальше
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03 апреля 2024 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 апреля составили по Российской Федерации 4441 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4217,3 млрд руб.
На начало... читать дальше
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03 апреля 2024 года 09:07
Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются сегодня вслед за спадом Уолл-стрит накануне. Американские фондовые индексы завершили вчерашние торги в минусе, причем их снижение стало максимальным с начала марта.
Кроме того, участники... читать дальше
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03 апреля 2024 года 09:03
Выручка российского рынка легальных видеосервисов в 2023 году составила 111,7 млрд рублей (без НДС), увеличившись на 28,9% по сравнению с предыдущим годом, подсчитали аналитики J''son & Partners Consulting (J&P).
"Рынок полностью восстановился от провала 2022 года и... читать дальше
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03 апреля 2024 года 08:56
Премьер РФ Михаил Мишустин в среду выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства за 2023 год, сообщает пресс-служба кабинета министров.
Мишустин также ответит на вопросы парламентариев.
В заседании Госдумы, посвященном отчету... читать дальше
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03 апреля 2024 года 08:49
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям отдавать приоритет поставкам топлива на внутренний рынок, говорится в сообщении правительства РФ по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
Участие во встрече приняли руководители... читать дальше
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03 апреля 2024 года 08:40
Американские фондовые индексы завершили "в минусе" торги во вторник, причем их снижение стало максимальным с начала марта.
Dow Jones Industrial Average во вторник уменьшился на 396,61 пункта (на 1%) и составил 39170,24 пункта.
Значение Standard &... читать дальше
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03 апреля 2024 года 08:32
Федеральный резервный банк (ФРС) может снизить процентные ставки в этом году, заявила президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер во вторник в Cleveland Association for Business Economics.
При этом она подчеркнула, что заседание в мае будет... читать дальше
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03 апреля 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 224,4 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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03 апреля 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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03 апреля 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $5,14 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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03 апреля 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 27,03 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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03 апреля 2024 года 08:24
Цены на нефть стабильны утром в среду после обновления октябрьских максимумов накануне.
Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 мск составляет $88,97 за баррель, что на $0,05 (0,06%) выше, чем на закрытие предыдущих... читать дальше
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03 апреля 2024 года 08:20
Доллар менялся незначительно на Московской бирже утром в среду. По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 92,47 руб. (-10,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 5,29 коп. ниже уровня действующего официального... читать дальше
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