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АО "Саянскхимпласт" (Иркутская область), крупнейший российский производитель поливинилхлорида (ПВХ), в 2023 году снизило чистую прибыль по РСБУ в 2,1 раза по сравнению с 2022 годом, до 2,088 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка уменьшилась на 2,3%, до... Выручка уменьшилась на 2,3%, до... читать дальше

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апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-682 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен к евро, иене и фунту стерлингов. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,06%, более... Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,06%, более... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 апреля составили по Российской Федерации 4441 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4217,3 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются сегодня вслед за спадом Уолл-стрит накануне. Американские фондовые индексы завершили вчерашние торги в минусе, причем их снижение стало максимальным с начала марта. Кроме того, участники... Кроме того, участники... читать дальше

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Выручка российского рынка легальных видеосервисов в 2023 году составила 111,7 млрд рублей (без НДС), увеличившись на 28,9% по сравнению с предыдущим годом, подсчитали аналитики J''son & Partners Consulting (J&P). "Рынок полностью восстановился от провала 2022 года и... "Рынок полностью восстановился от провала 2022 года и... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин в среду выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства за 2023 год, сообщает пресс-служба кабинета министров. Мишустин также ответит на вопросы парламентариев. Мишустин также ответит на вопросы парламентариев. В заседании Госдумы, посвященном отчету... В заседании Госдумы, посвященном отчету... читать дальше

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Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям отдавать приоритет поставкам топлива на внутренний рынок, говорится в сообщении правительства РФ по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Участие во встрече приняли руководители... Участие во встрече приняли руководители... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили "в минусе" торги во вторник, причем их снижение стало максимальным с начала марта. Dow Jones Industrial Average во вторник уменьшился на 396,61 пункта (на 1%) и составил 39170,24 пункта. Dow Jones Industrial Average во вторник уменьшился на 396,61 пункта (на 1%) и составил 39170,24 пункта. Значение Standard &... Значение Standard &... читать дальше

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Федеральный резервный банк (ФРС) может снизить процентные ставки в этом году, заявила президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер во вторник в Cleveland Association for Business Economics. При этом она подчеркнула, что заседание в мае будет... При этом она подчеркнула, что заседание в мае будет... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 224,4 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $5,14 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 27,03 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Цены на нефть стабильны утром в среду после обновления октябрьских максимумов накануне. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 мск составляет $88,97 за баррель, что на $0,05 (0,06%) выше, чем на закрытие предыдущих... Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 мск составляет $88,97 за баррель, что на $0,05 (0,06%) выше, чем на закрытие предыдущих... читать дальше

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Доллар менялся незначительно на Московской бирже утром в среду. По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 92,47 руб. (-10,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 5,29 коп. ниже уровня действующего официального... читать дальше

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