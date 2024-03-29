29 марта 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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29 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|февраль 2024
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|март 2024
|10:45
|Цены производителей во Франции
|февраль 2024
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|март 2024
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|февраль 2024
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|февраль 2024
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29 марта 2024 года 09:39
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 марта составили по Российской Федерации 4135,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3937,2 млрд руб.
На... читать дальше
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29 марта 2024 года 09:38
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным поднимался вопрос усиления контроля за трудовыми мигрантами.
"Конечно же, поднимался вопрос, касающийся трудовой миграции. Тема болезненная, но требующая тщательного,... читать дальше
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29 марта 2024 года 09:30
Доллар США слабо укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене. Активность торгов в течение дня, вероятно, будет низкой, поскольку биржи США и Европы, а также Гонконга и Австралии закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).
Внимание трейдеров в пятницу... читать дальше
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29 марта 2024 года 09:23
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о развитии транспортной и энергетической инфраструктуры республики, сообщает пресс-служба правительства региона.
Согласно документу, суммарный объем инвестиций в эти сферы за 5 лет составит не менее 600 млрд... читать дальше
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29 марта 2024 года 09:14
Минпромторг РФ разрабатывает отдельный законопроект о "российской полке", который будет распространяться на традиционную розницу и онлайн-торговлю, сообщил журналистам замглавы министерства Виктор Евтухов.
В настоящий момент такой же законопроект разрабатывают в Госдуме... читать дальше
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29 марта 2024 года 09:06
Фондовые индексы Японии, Китая и Южной Кореи растут в пятницу.
Биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с праздником (Страстная пятница).
Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,6% в ходе торгов. Уверенный рост показывают акции Tokyo Electric Power (+2,8%),... читать дальше
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29 марта 2024 года 09:05
9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-679 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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29 марта 2024 года 08:59
Цены на нефть Brent и WTI завершили март и первый квартал 2024 года уверенным ростом.
Торги обеими марками в пятницу не проводятся, так как биржи закрыты в связи со Страстной пятницей.
В марте Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 6,3%. В первом квартале цены... читать дальше
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29 марта 2024 года 08:51
Розничные продажи в Японии в феврале увеличились на 4,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Темпы роста ускорились по сравнению с январскими 2,1% и превзошли консенсус-прогноз аналитиков,... читать дальше
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29 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 148,15 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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29 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 8,24 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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29 марта 2024 года 08:28
Американские фондовые индексы завершили с незначительными колебаниями торги в четверг, инвесторы оценивали макроэкономические статданные и новости крупных компаний.
Экономика США в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы, говорится... читать дальше
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29 марта 2024 года 08:20
Доллар США начал торги на "Московской бирже" умеренным ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,595 руб. (+9,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 33,22 коп. выше уровня действующего официального курса.
Через час... читать дальше
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29 марта 2024 года 08:14
Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США снизились по итогам третьей недели подряд вслед за доходностью долгосрочных американских гособлигаций.
Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,79% годовых, опустившись за неделю на 8 базисных пунктов,... читать дальше
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29 марта 2024 года 08:07
Большинство фондовых индексов стран Западной Европы завершили в плюсе торги в четверг и показали существенный рост по итогам первого квартала. Четверг был последним рабочим днем европейских бирж на этой неделе, в пятницу они будут закрыты в связи с пасхальными... читать дальше
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29 марта 2024 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 92,2628 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,91 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 99,7057 руб. По сравнению с...
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