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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
В феврале промпроизводство в РФ выросло на 8,5%
Рост промпроизводства в РФ в феврале ускорился до 8,5% после 4,6% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 5,6%. За январь-февраль промпроизводство в РФ выросло на 6,6%
 
Что изменится в жизни россиян с апреля
о втором месяце весны начнут действовать сразу несколько важных нововведений. Будет проиндексирован размер социальных пенсий, вырастут выплаты работникам здравоохранения, а для собственников квартир в краткосрочном найме предусмотрят дополнительную...
 
Банки увеличивают сроки автокредитов
Российские банки стали выдавать автокредиты на более длинные сроки. Как свидетельствует опрос "Коммерсанта", в 2024 году значительно выросла доля средств, предоставляемых на 7 лет и более. Доля коротких кредитов сроком до 3-х лет у ряда банков...
 
Четверть компаний можеть отказать в трудоустройстве кандидатам с долгами
Каждая четвертая компания сегодня проверяет кредитную историю кандидата на замещение вакансии, сообщили "Российской газете"в SuperJob. Это стало важным условием найма, критерием, по которому работодатели определяют, как человек выполняет свои...
 
29 марта 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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29 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:45 Данные о потребительских расходах во Франции февраль 2024
10:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции март 2024
10:45 Цены производителей во Франции февраль 2024
13:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии март 2024
15:30 Изменение расходов и доходов населения США февраль 2024
15:30 Предварительные данные по запасам на оптовых складах США февраль 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
29 марта 2024 года 09:39
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4135,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3193,01 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 марта составили по Российской Федерации 4135,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3937,2 млрд руб.

На...    читать дальше
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29 марта 2024 года 09:38
В РФ будут создаваться цифровые профили трудовых мигрантов
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным поднимался вопрос усиления контроля за трудовыми мигрантами.

"Конечно же, поднимался вопрос, касающийся трудовой миграции. Тема болезненная, но требующая тщательного,...    читать дальше
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29 марта 2024 года 09:30
Доллар США слабо укрепляется к основным валютам
Доллар США слабо укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене. Активность торгов в течение дня, вероятно, будет низкой, поскольку биржи США и Европы, а также Гонконга и Австралии закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).

Внимание трейдеров в пятницу...    читать дальше
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29 марта 2024 года 09:23
Власти Якутии оценивают инвестиции в транспортную и энергетическую инфраструктуру региона к 2030 г. в 600 млрд руб.
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о развитии транспортной и энергетической инфраструктуры республики, сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно документу, суммарный объем инвестиций в эти сферы за 5 лет составит не менее 600 млрд...    читать дальше
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29 марта 2024 года 09:14
Минпромторг разрабатывает отдельный законопроект о "российской полке" в онлайн- и офлайн-торговле
Минпромторг РФ разрабатывает отдельный законопроект о "российской полке", который будет распространяться на традиционную розницу и онлайн-торговлю, сообщил журналистам замглавы министерства Виктор Евтухов.

В настоящий момент такой же законопроект разрабатывают в Госдуме...    читать дальше
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29 марта 2024 года 09:06
Фондовые рынки Японии, Китая и Южной Кореи растут
Фондовые индексы Японии, Китая и Южной Кореи растут в пятницу.

Биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с праздником (Страстная пятница).

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,6% в ходе торгов. Уверенный рост показывают акции Tokyo Electric Power (+2,8%),...    читать дальше
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29 марта 2024 года 09:05
ВТБ разместит 1 апреля однодневные бонды серии КС-4-679 на 250 млрд рублей
9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-679 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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29 марта 2024 года 08:59
Цены на нефть завершили март и первый квартал уверенным ростом.
Цены на нефть Brent и WTI завершили март и первый квартал 2024 года уверенным ростом.

Торги обеими марками в пятницу не проводятся, так как биржи закрыты в связи со Страстной пятницей.

В марте Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 6,3%. В первом квартале цены...    читать дальше
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29 марта 2024 года 08:51
Розничные продажи в Японии в феврале выросли на 4,6%, промпроизводство снизилось на 0,1%
Розничные продажи в Японии в феврале увеличились на 4,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Темпы роста ускорились по сравнению с январскими 2,1% и превзошли консенсус-прогноз аналитиков,...    читать дальше
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29 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 148,15 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 148,15 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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29 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 8,24 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 8,24 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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29 марта 2024 года 08:28
Американские фондовые индексы изменились незначительно и разнонаправленно
Американские фондовые индексы завершили с незначительными колебаниями торги в четверг, инвесторы оценивали макроэкономические статданные и новости крупных компаний.

Экономика США в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы, говорится...    читать дальше
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29 марта 2024 года 08:20
Доллар на "Московской бирже" торгуется на уровне 92,60 руб., евро - 99,83 руб.
Доллар США начал торги на "Московской бирже" умеренным ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,595 руб. (+9,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 33,22 коп. выше уровня действующего официального курса.

Через час...    читать дальше
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29 марта 2024 года 08:14
Ставки по ипотеке в США снизились по итогам третьей недели подряд
Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США снизились по итогам третьей недели подряд вслед за доходностью долгосрочных американских гособлигаций.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,79% годовых, опустившись за неделю на 8 базисных пунктов,...    читать дальше
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29 марта 2024 года 08:07
Европейские рынуи ауцмй завершили торги на позитиве
Большинство фондовых индексов стран Западной Европы завершили в плюсе торги в четверг и показали существенный рост по итогам первого квартала. Четверг был последним рабочим днем европейских бирж на этой неделе, в пятницу они будут закрыты в связи с пасхальными...    читать дальше
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29 марта 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 марта в размере 92,2628 руб., евро - 99,7057 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 92,2628 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,91 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 99,7057 руб. По сравнению с...
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