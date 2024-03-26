ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 марта в размере 92,5745 руб.

26 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 92,5745 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,16 коп.

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Въездной турпоток в Сибирь по итогам 2023 года составил 12,5 млн человек, в 2024 году прогнозируется рост до 14 млн, сообщил председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников на пресс-конференции во вторник. "С... "С... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов во вторник. Внимание трейдеров на этой неделе направлено на окончательные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев за февраль, включающий ключевой... Внимание трейдеров на этой неделе направлено на окончательные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев за февраль, включающий ключевой... читать дальше

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6 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-675 на 68 млрд 395,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Британский оператор мобильной связи Vodafone планирует сократить или перевести на работу в другое место около 2 тыс. человек в Германии в рамках плана по сокращению расходов и оптимизации своей структуры. В настоящее время в Vodafone Germany работает порядка 15 тыс.... В настоящее время в Vodafone Germany работает порядка 15 тыс.... читать дальше

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ЦБ РФ с 27 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6478,59 (+1,1) руб./грамм; на серебро - 73,41 (+0,06) руб./грамм; на платину - 2711,44 (+17,95) руб./грамм; на палладий - 3032,89 (+29,19) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Белоруссия и Россия прорабатывают проект по строительству мобильного атомного реактора, сообщил академик - секретарь отделения физико-технических наук Национальной академии наук Белоруссии Сергей Щербаков на полях международного форума "Атомэкспо" в Сочи. "Еще в... "Еще в... читать дальше

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Петербургу следует наращивать потенциал сферы туризма через проекты рекреационных зон и туристической инфраструктуры, сообщил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов на заседании городского правительства. "Доля туризма в структуре... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,02 пункта (0,031%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3282,65 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3291 (+0,29%) пункта, минимальное - 3275,8 (-0,18%)... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 100,4121 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,70 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 92,5745 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,16 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,66/96,05 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 24 коп., Cредний курс продажи упал...

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Министерство финансов России 27 марта проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26243 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26226 в объеме 20 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года... Облигации серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 19,19 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 92,5745 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении с 1 июля 2024 г. обязательства по уплате НДС в российский бюджет для налогоплательщиков из стран Евразийского экономического союза (EAЭС), которые продают свои товары через электронные торговые площадки российским... читать дальше

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Темпы роста потребительского кредитования в феврале остались на уровне предыдущего месяца - 0,9%, что выше прогноза ЦБ, ожидающего годовой прирост в диапазоне 3-8%, говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора. "Предварительно такие изменения... "Предварительно такие изменения... читать дальше

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В среду, 27 марта, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 799,47 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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