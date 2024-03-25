ЦБ РФ установил курс евро с 26 марта в размере 100,3651 руб.

25 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 26 марта, составляет 100,3651 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,81 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 60498,405 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 336,415 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,08 коп. и составил 92,7664 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,505 руб., максимальный - 93,295 руб. Было заключено 15213 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,505 руб., максимальный - 93,295 руб. Было заключено 15213 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Банк России с апреля 2024 года повышает коэффициенты по операциям с участием центрального контрагента, применяемые для расчета размера обязательных резервов кредитных организаций: на 0,05, до 0,25, - по обязательствам в валюте Российской... на 0,05, до 0,25, - по обязательствам в валюте Российской... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в минусе, завершил понедельник на позитиве. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил 0,25% и составил 3281,63 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил 0,25% и составил 3281,63 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,23% - до 1115,63 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,23% - до 1115,63 пункта. Европейские рынки акций в... Европейские рынки акций в... читать дальше

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Правительство РФ утвердило новым покупателем невостребованной доли 27,5% в операторе проекта "Сахалин-2" ООО "Сахалинская энергия" ООО "Сахалинский проект". Соответствующее распоряжение правительства от 23 марта № 701-р опубликовано на Официальном интернет-портале... Соответствующее распоряжение правительства от 23 марта № 701-р опубликовано на Официальном интернет-портале... читать дальше

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Нефтяные цены растут в понедельник на фоне усиления геополитической напряженности и опасений перебоев в поставках сырья на мировой рынок. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:26 мск составила $86,83 за баррель, что на... Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:26 мск составила $86,83 за баррель, что на... читать дальше

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Россия с 1 по 25 марта отгрузила на экспорт 4 млн 913 тыс. тонн зерна, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (5 млн 531 тыс. тонн), сообщается в мониторинге Российского зернового союза. Как заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента... Как заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента... читать дальше

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Бизнес не опасается предложений Минпромторга по введению запрета на некоторые виды ПЭТ-бутылок, но опасается расширения этой меры на другие виды ПЭТ-упаковки, заявили "Интерфаксу" в ассоциации "Руспродсоюз". "Предлагаемый запрет пластиковых бутылок не вызывает у бизнеса... "Предлагаемый запрет пластиковых бутылок не вызывает у бизнеса... читать дальше

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Промсвязьбанк (ПСБ) в 2023 году заработал 98,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, говорится в отчете банка. Финансовые показатели за 2022 год ПСБ не раскрывает. Чистые процентные доходы банка в 2023 году составили 292,99 млрд руб. Чистые процентные доходы банка в 2023 году составили 292,99 млрд руб. Расходы на резервы составили... Расходы на резервы составили... читать дальше

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Железная дорога оперативно адаптировалась к изменению логистики доставки нефтяных грузов после введения запрета на экспорт отдельных видов топлива, говорится в сообщении РЖД. С 1 марта до конца августа в России действует запрет на экспорт бензина. С 1 марта до конца августа в России действует запрет на экспорт бензина. РЖД отмечает,... РЖД отмечает,... читать дальше

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Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби ожидает, что американский ЦБ трижды снизит базовую процентную ставку по 25 базисных пунктов (б.п.) в текущем году. В интервью Yahoo Finance Гулсби не стал отвечать на вопрос о том, когда Федеральная... В интервью Yahoo Finance Гулсби не стал отвечать на вопрос о том, когда Федеральная... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,61 коп. и составил 12,7804 руб. Минимальный курс юаня составил 12,748 руб., максимальный - 12,831 руб. Было заключено 14463 сделки. Объем торгов составил 44380,5 млн... Минимальный курс юаня составил 12,748 руб., максимальный - 12,831 руб. Было заключено 14463 сделки. Объем торгов составил 44380,5 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 26,00 коп. и составил 92,7761 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,4925 руб., максимальный - 93 руб. Было заключено 5263 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 92,4925 руб., максимальный - 93 руб. Было заключено 5263 сделки. Объем торгов составил... читать дальше

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Число регионов РФ с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО сократилось по итогам 2023 года с 12 до 5 по сравнению с 2022 годом, сообщает Банк России по результатам анализа данных в этом обязательном виде страхования в разрезе регионов РФ. В опубликованном ЦБ... В опубликованном ЦБ... читать дальше

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Конкретные параметры налоговой реформы в РФ пока не определены, этот вопрос еще дискутируется в правительстве, сообщил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков в понедельник по итогам встречи представителей фракции с премьером Михаилом Мишустиным. "Мы убедились в том, что,... "Мы убедились в том, что,... читать дальше

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АО "ТВЭЛ" и китайские Limac Company LTD и Dalian Baoyuan Nuclear Equipment Co. LTD рассматривают сотрудничество в области обращения с радиоактивными отходами (РАО) и вывода из эксплуатации атомных объектов, сообщил российский медиацентр ядерной промышленности. Соответствующий... читать дальше

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