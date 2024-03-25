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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 100,33 руб.
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25 марта 2024 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 100,33 руб.

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25 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 27,21 коп. и составил 100,33 руб.

Минимальный курс евро составил 99,93 руб., максимальный - 100,6 руб. Было заключено 7382 сделки. Объем торгов составил 17577,62 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 100,1425 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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