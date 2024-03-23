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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 марта в размере 92,6118 руб., евро - 100,217 руб.
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23 марта 2024 года 09:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 марта в размере 92,6118 руб., евро - 100,217 руб.

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23 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 марта, составляет 92,6118 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 66,19 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 марта, составляет 100,217 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,80 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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