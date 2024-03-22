Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,7427 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,68 руб., максимальный - 12,784 руб. Была заключена 68261 сделка. Объем торгов составил 126589,35 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,7485 руб. за юань.

22 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,07 коп. и составил 12,7427 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 60834,820 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 81,662 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,07 коп. и составил 12,7427 руб. Минимальный курс юаня составил 12,68 руб., максимальный - 12,784 руб. Была заключена 68261 сделка. Объем торгов составил 126589,35 млн... Минимальный курс юаня составил 12,68 руб., максимальный - 12,784 руб. Была заключена 68261 сделка. Объем торгов составил 126589,35 млн...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,55 коп. и составил 100,2206 руб. Минимальный курс евро составил 99,7975 руб., максимальный - 100,745 руб. Было заключено 13200 сделок. Объем торгов составил 44533,92... Минимальный курс евро составил 99,7975 руб., максимальный - 100,745 руб. Было заключено 13200 сделок. Объем торгов составил 44533,92...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 68,92 коп. и составил 92,6156 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,0625 руб., максимальный - 92,8775 руб. Было заключено 22859 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,0625 руб., максимальный - 92,8775 руб. Было заключено 22859 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне разнополярных внешних сигналов, ожидаемого решения ЦБ РФ оставить неизменной ключевую ставку на уровне 16% годовых и сигнала регулятора о продолжительном поддержании жестких денежно-кредитных условий для возврата инфляции к цели.... читать дальше

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Германская железнодорожная компания Deutsche Bahn (DB) по итогам 2023 года увеличила чистый убыток в 10,5 раза - до 2,4 млрд евро по сравнению с 227 млн евро годом ранее, сообщается в ее отчетности. Операционный убыток составил 964 млн евро против прибыли в 1,2 млрд... Операционный убыток составил 964 млн евро против прибыли в 1,2 млрд... читать дальше

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Отрасль глубокой переработки зерна РФ в 2023 году произвела 390,8 тыс. тонн нативных крахмалов (кукурузный, пшеничный и картофельный), что на 3,4% больше, чем в 2022 году (377,8 тыс. тонн), сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна "Союзкрахмал".... читать дальше

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Банк России в начале и в конце месяца будет временно удваивать максимальный лимит операций по сделкам "валютный своп" для сглаживания избыточной волатильности из-за календарных факторов. Как говорится в сообщении ЦБ, в два первых и два последних торговых рабочих дня... Как говорится в сообщении ЦБ, в два первых и два последних торговых рабочих дня... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 56,39 коп. и составил 92,5161 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,325 руб., максимальный - 92,76 руб. Было заключено 4893 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,325 руб., максимальный - 92,76 руб. Было заключено 4893 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,47 коп. и составил 12,7243 руб. Минимальный курс юаня составил 12,673 руб., максимальный - 12,7685 руб. Было заключено 16665 сделок. Объем торгов составил 46121,48... Минимальный курс юаня составил 12,673 руб., максимальный - 12,7685 руб. Было заключено 16665 сделок. Объем торгов составил 46121,48...

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Счетная палата (СП) предлагает не продлевать до 31 декабря 2029 г. эксперимент по взиманию курортного сбора в ряде российских регионов, так как сейчас актуален вопрос трансформации курортного сбора в туристический сбор. "Принимая во внимание, что в настоящее время... "Принимая во внимание, что в настоящее время... читать дальше

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Банк России готовится к возможному усилению санкций против инфраструктуры российского финансового рынка, предварительно обсуждает с "Московской биржей" меры по обеспечению ее функционирования в этом случае, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на... читать дальше

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Фондовые индексы США слабо опускаются в начале торгов в пятницу и завершают уверенным ростом насыщенную в плане заседаний центробанков неделю. В среду Федеральная резервная система ожидаемо сохранила ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%, однако руководители... В среду Федеральная резервная система ожидаемо сохранила ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%, однако руководители... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 25.03 по 31.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Банк России по-прежнему считает, что требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами должно носить временный характер, а информацией о финальном решении продлить эту истекающую в апреле меру до конца 2024 года не располагает. "Мне об этом неизвестно", - сообщила... читать дальше

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Мировой рынок мониторов для персональных компьютеров завершил 2023 год на оптимистичной ноте, в четвертом квартале поставки достигли 31,9 млн единиц, по данным исследовательской компании International Data Corporation (IDC). Рост составил 3,8% в годовом сопоставлении, немного... читать дальше

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