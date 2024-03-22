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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,6156 руб.
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22 марта 2024 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,6156 руб.

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22 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 68,92 коп. и составил 92,6156 руб.

Минимальный курс доллара США составил 92,0625 руб., максимальный - 92,8775 руб. Было заключено 22859 сделок. Объем торгов составил 75368,78 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,795 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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