22 марта 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
| 0
|
22 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 25.03 по 31.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|25.03.2024
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|февраль 2024
|25.03.2024
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|февраль 2024
|26.03.2024
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|январь 2024
|26.03.2024
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|март 2024
|27.03.2024
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|март 2024
|27.03.2024
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|март 2024
|27.03.2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 16 по 22 марта
|28.03.2024
|10:00
|Изменение ВВП Великобритании
|IV квартал 2023
|28.03.2024
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|март 2024
|28.03.2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 10 по 16 марта
|28.03.2024
|15:30
|Изменение ВВП США
|IV квартал 2023
|28.03.2024
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|январь 2024
|28.03.2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 03 по 09 марта
|28.03.2024
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|март 2024
|28.03.2024
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|март 2024
|29.03.2024
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|февраль 2024
|29.03.2024
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|март 2024
|29.03.2024
|10:45
|Цены производителей во Франции
|февраль 2024
|29.03.2024
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|март 2024
|29.03.2024
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|февраль 2024
|29.03.2024
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|февраль 2024
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 марта 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 60834,820 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 81,662 млрд руб., или на...
.
22 марта 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,07 коп. и составил 12,7427 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,68 руб., максимальный - 12,784 руб. Была заключена 68261 сделка. Объем торгов составил 126589,35 млн...
.
22 марта 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,55 коп. и составил 100,2206 руб.
Минимальный курс евро составил 99,7975 руб., максимальный - 100,745 руб. Было заключено 13200 сделок. Объем торгов составил 44533,92...
.
22 марта 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 68,92 коп. и составил 92,6156 руб.
Минимальный курс доллара США составил 92,0625 руб., максимальный - 92,8775 руб. Было заключено 22859 сделок. Объем торгов... читать дальше
.
22 марта 2024 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне разнополярных внешних сигналов, ожидаемого решения ЦБ РФ оставить неизменной ключевую ставку на уровне 16% годовых и сигнала регулятора о продолжительном поддержании жестких денежно-кредитных условий для возврата инфляции к цели.... читать дальше
.
22 марта 2024 года 18:35
Германская железнодорожная компания Deutsche Bahn (DB) по итогам 2023 года увеличила чистый убыток в 10,5 раза - до 2,4 млрд евро по сравнению с 227 млн евро годом ранее, сообщается в ее отчетности.
Операционный убыток составил 964 млн евро против прибыли в 1,2 млрд... читать дальше
.
22 марта 2024 года 18:21
Отрасль глубокой переработки зерна РФ в 2023 году произвела 390,8 тыс. тонн нативных крахмалов (кукурузный, пшеничный и картофельный), что на 3,4% больше, чем в 2022 году (377,8 тыс. тонн), сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна "Союзкрахмал".... читать дальше
.
22 марта 2024 года 18:12
Банк России в начале и в конце месяца будет временно удваивать максимальный лимит операций по сделкам "валютный своп" для сглаживания избыточной волатильности из-за календарных факторов.
Как говорится в сообщении ЦБ, в два первых и два последних торговых рабочих дня... читать дальше
.
22 марта 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 56,39 коп. и составил 92,5161 руб.
Минимальный курс доллара США составил 91,325 руб., максимальный - 92,76 руб. Было заключено 4893 сделки. Объем торгов... читать дальше
.
22 марта 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,47 коп. и составил 12,7243 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,673 руб., максимальный - 12,7685 руб. Было заключено 16665 сделок. Объем торгов составил 46121,48...
.
22 марта 2024 года 17:49
Счетная палата (СП) предлагает не продлевать до 31 декабря 2029 г. эксперимент по взиманию курортного сбора в ряде российских регионов, так как сейчас актуален вопрос трансформации курортного сбора в туристический сбор.
"Принимая во внимание, что в настоящее время... читать дальше
.
22 марта 2024 года 17:25
Банк России готовится к возможному усилению санкций против инфраструктуры российского финансового рынка, предварительно обсуждает с "Московской биржей" меры по обеспечению ее функционирования в этом случае, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на... читать дальше
.
22 марта 2024 года 17:16
Фондовые индексы США слабо опускаются в начале торгов в пятницу и завершают уверенным ростом насыщенную в плане заседаний центробанков неделю.
В среду Федеральная резервная система ожидаемо сохранила ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%, однако руководители... читать дальше
.
22 марта 2024 года 17:15
В течение ближайшей недели с 25.03 по 31.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
... читать дальше
.
22 марта 2024 года 17:10
Банк России по-прежнему считает, что требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами должно носить временный характер, а информацией о финальном решении продлить эту истекающую в апреле меру до конца 2024 года не располагает. "Мне об этом неизвестно", - сообщила... читать дальше
.
22 марта 2024 года 17:02
Мировой рынок мониторов для персональных компьютеров завершил 2023 год на оптимистичной ноте, в четвертом квартале поставки достигли 31,9 млн единиц, по данным исследовательской компании International Data Corporation (IDC). Рост составил 3,8% в годовом сопоставлении, немного... читать дальше
.