Диапазоны торгов пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни - 78-80 руб./$1 и 91-93 руб./EUR1 - банк "Русский Стандарт"

Прогнозные диапазоны для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни составляют 78-80 руб./$1 и 91-93 руб./EUR1 соответственно, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

Эксперт отмечает, что на российском рынке относительное затишье в преддверии новогодних праздников.

Тем временем, обращает внимание, он, популярным американским агентством рубль был признан самой крепкой валютой в уходящем году, продемонстрировав укрепление на 45% за год и войдя в топ-5 самых прибыльных мировых активов после драгметаллов.

Также Тимошенко отмечает, что в числе оптимистичных для энергетического, а вместе с ним и валютного рынков находится новость о договоренности по продлению поставок российского газа в Сербию до конца марта следующего года.

В фокусе же и продолжающееся замедление потребительской активности в США в четвертом квартале 2025 года, ухудшение динамики расходов, а также снижение индекса потребительского доверия в декабре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.