"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций компаний черной металлургии на рынке РФ

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций компаний черной металлургии на российском фондовом рынке, говорится в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

"Северсталь" не видит предпосылок на внутреннем рынке для увеличения спроса на металлургическую продукцию в 2026 году, заявил гендиректор компании Александр Шевелев в новогоднем видеообращении к сотрудникам компании.

В компании также отметили, что возможно некоторое "потепление" во втором полугодии 2026 года.

"Однако в базовом сценарии считаем, что какое-то заметное полноценное восстановление рынка возможно только в 2027 году", - сказала представитель эмитента.

"Оцениваем новость нейтрально. В целом мы согласны с траекторией движения спроса на сталь, данной менеджментом Северстали. На фоне высоких ставок в 2026 году строительный сектор, вероятно, продолжит стагнировать, и его перезапуск возможен при существенном их снижении. Несмотря на старт разворота во 2П26, по итогу ждем незначительное снижение спроса. Выход на положительную динамику г/г ожидаем лишь в 2027 году", - указывают эксперты "БКС МИ".

"Мультипликатор Р/Е у компаний сектора черной металлургии в спотовых ценах выше исторических значений ("Северсталь" - 15,6х, НЛМК - 9,3х, "ММК" - 24х). С учетом наших прогнозов ключевой ставки, курса рубля и спроса на сталь целевой Р/Е на 2026 год у "Северстали" составит около 9х, у НЛМК - 7х, у "ММК" - 8х. У всех трех компаний оценка по Р/Е будет находиться близко к историческим уровням, что соответствует "нейтральному" взгляду и отражает постепенное восстановление отрасли", - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре.

