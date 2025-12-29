Индекс Мосбиржи может подняться к 2800п - ПСБ

Индекс Мосбиржи может подняться к уровню в 2800 пунктов, исходя из новостного фона, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Мы считаем, что рынок акций при поддержке обнадеживающих новостей в выходные дни продолжит отыгрывать позитивные геополитические ожидания. Целевым на понедельник по индексу Мосбиржи видим диапазон 2740-2810 пунктов. Перед Новым годом логичным выглядит сценарий проверки на прочность ближайшей "круглой" отметки на уровне 2800 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.