Совкомбанк рекомендует покупать акции "ВИ.ру"

Совкомбанк рекомендует покупать акции ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру"), сообщается в материале аналитика Сергея Зорина.

"За последние 9 месяцев компания сократила чистый долг до 3,4 млрд руб., а показатель Чистый долг/EBITDA - с 2,4x до 0,4x, - констатирует эксперт. - Улучшение стало возможным за счет роста чистой прибыли, высвобождения денежных средств из оборотного капитала, а также повышения операционной эффективности и низких инвестиционных расходов. Компания планирует увеличить долю более рентабельных товаров за счет развития СТМ и эксклюзивного импорта, с целевым ориентиром более 20% выручки к 2028 году, что поддерживает контроль себестоимости и валовой маржи без ценового давления".

Аналитик подчеркивает, что "ВИ.ру" фокусируется на повышении эффективности существующей операционной инфраструктуры, переходя от расширения сети к оптимизации ПВЗ и их адаптации под B2B-формат, включая обслуживание крупных заказов и самовывоз крупногабаритной продукции.

Факторы инвестиционной привлекательности:

- Лидерство в онлайн-канале среди специализированных DIY-игроков.

- Высокая доля B2B и эффективная работа с корпоративными клиентами.

- Развитие СТМ как фактор улучшения рентабельности.

- Широкий ассортимент.

Эксперт банка выделяет и вероятные риски:

- Спад рынка DIY и снижение потребительского трафика.

- Развитие B2B-направления маркетплейсами и усиление конкуренции на B2B-рынке со стороны специализированных DIY-сетей.

