"Финам" сохраняет рейтинг акций ВТБ на уровне "покупать"

Финам" нейтрально оценивает финансовые результаты ВТБ за 11 месяцев 2025 года и сохраняет рейтинг акций банка на уровне "покупать" с целевой ценой 123,8 руб. за бумагу, говорится в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Представленную отчетность ВТБ за 11 месяцев текущего года мы оцениваем как в целом нейтральную, - пишет эксперт. - Позитивным моментом остается продолжившееся в ноябре быстрое восстановление чистой процентной маржи, а среди слабых мест можно отметить заметное увеличение стоимости риска и ослабление показателей достаточности капитала. Последние по-прежнему находятся лишь незначительно выше минимальных нормативов, что пока не позволяет со 100%-й вероятностью рассчитывать на дальнейшие дивидендные выплаты".

