Цена на золото сохраняет потенциал роста - "Велес Капитал"

Котировки золота в целом сохраняют потенциал роста, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Цена на драгметалл на фоне слабого доллара и геополитической неопределенности продолжает обновление исторических максимумов и сохраняет склонность к росту как минимум выше поддержки $4400 за тройскую унцию, указывает эксперт.

Помешать дальнейшему повышению котировок золота, а также серебра, платины и палладия может главным образом образовавшаяся перекупленность, отмечает Кожухова.

Более сдержанные темпы роста золота в последние недели при этом указывают на наличие у него потенциала роста в том числе в среднесрочном периоде в отличие от других драгоценных металлов, считает аналитик инвесткомпании.

