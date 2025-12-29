"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

Эмитент опубликовал сокращенные результаты за 11М25 по МСФО.

"Чистая процентная маржа достаточно быстро расширяется и уже превысила 2%, несмотря на в целом чуть более сдержанное смягчение денежно-кредитной политики. Однако мы даем негативную оценку результатам из-за значительно выросшей стоимости риска в корпоративном кредитном портфеле. Мы уже указывали раннее, что корпоративный сектор сейчас наиболее рискованный с точки зрения кредитных рисков. Показатель может быть волатильным на ежемесячной основе, однако теперь требует повышенного внимания, - пишут Перминов и Шаров. - Сохраняем "позитивный" взгляд. Текущая оценка по мультипликатору P/E на 2025п составляет 2,7х против среднеисторического значения 6,1х".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.