Рубль может слабеть к юаню на текущей неделе - ПСБ

Рубль может перейти к коррекционному ослаблению по отношению к юаню на текущей неделе, при этом китайская валюта, скорее всего, останется в нижней половине диапазона 11-11,5 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Эксперт отмечает, что в понедельник пройдет пик налоговых выплат, что снизит предложение иностранной валюты со стороны экспортеров.

Плюс к этому, говорится в комментарии, часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли по коротким позициям в иностранных валютах в преддверии длинных выходных.

"Учитывая эти факторы, а также снижение активности на рынках в преддверии новогодних каникул, ожидаем попыток пары юань/рубль перейти к восстановлению и отыграть часть потерь предыдущей недели. При этом китайская валюта, скорее всего, останется в нижней половине нашего целевого диапазона 11-11,5 руб." - пишет Зварич в материале ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.