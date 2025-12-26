Качественные облигации с фиксированным купоном по-прежнему интересны к покупке - "Солид Брокер"

Качественные облигации с фиксированным купоном по-прежнему интересны к покупке, говорится в комментарии аналитиков "Солид Брокер".

"Так как период снижения ключевой ставки находится в активной фазе, качественные облигации с фиксированным купоном интересны к покупке, в том числе за счет хорошей ценовой стабильности на фоне негативного рыночного сантимента в последние недели, - пишут эксперты. - Флоатеры как защитный инструмент на рынке в периоды повышенной волатильности либо риска высоких ставок также сохраняют свою привлекательность при условии наличия ценового дисконта и срока погашения в пределах 12-14 месяцев".

Для бумаг с фиксированным купо ном, на взгляд аналитиков, можно выбрать 2 стратегии:

- Покупка бумаг с высокой доходностью к погашению с фиксированным и большим текущим купоном в расчете на максимизацию текущих доходов. При данной стратегии в первую очередь необходимо принимать во внимание доходность к погашению и кредитное качество эмитента.

- Покупка бумаг с расчетом на максимизацию роста цены бумаги в результате снижения ставок. То есть предполагается, что основной доход придется уже на 2026 год. Здесь основным критерием к покупке, по мнению стратегов "Солид Брокер", будет модифицированная дюрация (MD), показывающая насколько вырастет цена при снижении доходности на 1%.

