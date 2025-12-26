"Финам" рекомендует "держать" акции BofA с прогнозной ценой $58,8

"Финам" рекомендует "держать" акции Bank of America Corp. (BofA) с прогнозной стоимостью $58,8 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 4,5%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы эмитента. Несмотря на повышенную неопределенность, связанную с политикой администрации Дональда Трампа, американская экономика, как ожидается, сохранит достаточно высокие темпы роста в ближайшие годы. В связи с этим рассчитываем, что благодаря сильному бренду, лидирующим позициям в ряде сегментов, прочной капитальной позиции Bank of America уверенно пройдет через текущий непростой период и продолжит демонстрировать неплохую динамику финпоказателей, - пишет эксперт. - В то же время акции банка с начала 2025 года подорожали на 28%, заметно опередив "широкий" рынок, и потенциал их дальнейшего укрепления, на наш взгляд, уже выглядит ограниченным".

Bank of America - крупный американский финансовый конгломерат, оказывающий весь спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам, правительствам и мировым корпорациям.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.