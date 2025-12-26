"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций Сбербанка

"БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку бумаг Сбербанка с прогнозной ценой 410 рублей для обыкновенных и привилегированных акций, сообщается в материале аналитика Артема Перминова.

"Мы довольно консервативно ожидаем, что дальнейший рост чистого комиссионного дохода Сбербанка не превысит 3% в год, что будет одной из причин снижения рентабельности капитала до уровня 20%, - пишет эксперт. - Даже при таких оценках целевая цена за одну акцию составляет 410 руб., а взгляд остается "позитивным".

С момента выплаты дивидендов летом 2025 года цена на акцию практически не изменилась, отмечает Перминов и считает текущие котировки привлекательными с потенциалом роста 36-37% на горизонте года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.