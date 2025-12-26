Рубль пока может остаться ниже 11,1 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль пока может остаться ниже отметки в 11,1 руб. за юань, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург".

Котировки нефти марки Brent в целом могут так и продолжить движение вблизи $62-62,5 за баррель, если недельные данные по числу буровых установок в США сегодня не принесут ярких сюрпризов, отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.