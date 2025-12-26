Результат рынка ОФЗ за 2026г должен быть не хуже 2025г - ПСБ

Результат рынка рублевых гособлигаций за следующий год должен быть по меньшей мере не хуже текущего (составил около 22%), считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Рынок ОФЗ завершает год умеренной коррекцией после сохранения осторожной позиции ЦБ РФ относительно монетарной политики. Вместе с тем, констатирует эксперт, индекс RGBI полной доходности (с учетом купонов) завершает год с результатом 22%, что выглядит вполне неплохо на фоне околонулевого результата по индексу акций.

"Ожидаем, что результат по ОФЗ в следующем году будет как минимум не хуже - цикл снижения ключевой ставки будет продолжен, а объем размещения госбумаг с фиксированным купоном останется примерно на том же уровне - 5,5 трлн руб. против 5,4 трлн руб. в 2025 году (Минфин будет стараться не прибегать к размещению флоатеров), - пишет Грицкевич в материале ПСБ. - Таким образом, на следующий год рекомендуем сохранить превалирующую позицию в длинных и среднесрочных ОФЗ и корпоративных облигациях (с рейтингом "ААА-АА") с долей более 50%; оставшуюся часть примерно в равных долях аллоцировать на флоатеры и валютные облигации. Отношение к кредитному риску сохраняем консервативное - улучшение кредитных метрик компаний ждем только к концу следующего года".

