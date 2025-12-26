Акции X5 - ставка на крепкие дивидендные бумаги на рынке РФ - "Финам"

Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) - одна из ставок на крепкие дивидендные бумаги на российском фондовом рынке, считают аналитики инвестиционной компании "Финам".

"Эмитент по-прежнему остается нашим фаворитом среди российских ритейлеров. В связи со слабыми относительно прогнозов результатами за III квартал, мы понизили цену бумаги до 3470 руб. Даже с учетом коррекции оценки акция продолжает выглядеть сильным кандидатом на покупку с потенциалом роста в 17%, - указывают эксперты в обзоре. - После обновления дивидендной политики X5 превратилась в одну из ведущих дивидендных историй на рынке, предлагая ожидаемый дивиденд в размере 490 руб. на горизонте года (дивдоходность - 16,5% от текущих котировок)".

Несмотря на временное давление на маржу и охлаждение спроса, постепенное снижение ключевой ставки ЦБ РФ и переход к фазе управляемого роста позволяют рассчитывать на восстановление рентабельности и сохранение статуса X5 как одного из самых качественных активов в потребительском секторе России, уверены аналитики "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.