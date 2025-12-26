Шансы на снижение доходностей по широкому сегменту ОФЗ краткосрочно преобладают - "АКБФ"

Шансы на снижение доходностей по широкому сегменту ОФЗ в краткосрочной перспективе преобладают, считают аналитики инвестиционной компании "АКБФ".

Эксперты отмечают, что по выпуску 26226 на конец следующей рабочей недели целевой усредненный уровень оценивается в диапазоне 13,4-13,8% годовых.

Также ожидается итоговое понижение доходностей по индикативным выпускам 26219, 26226, 26224, 26225, 26240 в декабре 2025г-январе 2026г. На основании макроэкономической статистики и текущей ценовой динамики справедливый диапазон доходностей на ближайший месяц - 12,95-15,25% годовых, указывают аналитики инвесткомпании в комментарии.

