"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Мечела

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций ПАО "Мечел", сообщается в материале аналитиков.

Новостной поток эмитента окажет смешанное влияние, считают эксперты инвесткомпании.

"По нашей оценке, реструктуризация долговых платежей позволит компании высвободить около 27 млрд руб. в 2026 году и оптимизировать процентные расходы более чем на 50%. Также продажа непрофильных активов может позитивно повлиять на компанию, поскольку вырученные деньги можно будет направить на погашение долга, - указывают они. - Считаем, что реструктуризация отражает общую напряженность в отрасли, которая выступает негативным фактором. Радует готовность банков идти навстречу компании".

"Сохраняем "негативный" взгляд на акции "Мечела". Компания продолжает нести убытки и в спотовых ценах торгуется по мультипликатору Р/Е в отрицательной зоне. "Мечел" может стать инвестиционно привлекательным при оценке в Р/Е 3х, - говорится в обзоре аналитиков "БКС МИ". - С учетом наших прогнозов на горизонте года такой сценарий возможен либо при обесценении рубля до уровня свыше 110 руб./$1, либо при росте цен на уголь более чем на 100%. Мы считаем, что оба сценария пока маловероятны".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.