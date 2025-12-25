.
25 декабря 2025 года 10:00
Прогнозная цена акций Норникеля - 200 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"
Прогнозная стоимость акций ГМК "Норильский никель" на горизонте года составляет 200 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Совет директоров эмитента утвердил бюджет на 2026 год. Капитальные вложения запланированы в размере около 240 млрд руб. против запланированных на 2025 год 215 млрд руб. Рост капитальных расходов снижает вероятность выплаты дивидендов за текущий год или их потенциальный размер, отмечают эксперты. "Несмотря на эту новость, мы сохраняем позитивный взгляд на акции компании на ожиданиях ослабления курса рубля и отыгрывания текущего роста цен на корзину металлов, производимых "Норникелем". Наша цель на двенадцать месяцев - 200 рублей за бумагу". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
