Данные по инфляции поддержат покупки ОФЗ до конца 2025г - ПСБ

Данные по инфляции поддержат покупки на рынке долговых госбумаг до конца текущего года, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Индекса RGBI в среду остался у отметки 118 пунктов, констатирует эксперт.

Минфин разместил ОФЗ на 85 млрд руб. по номиналу, выполнив свой квартальный план в размере 3,8 трлн руб. (с учетом юаневых выпусков). Всего за год было размещено бумаг на 8 трлн руб.; на следующий год объем размещений должен быть меньше, обращает внимание Грицкевич: 6,5 трлн руб. предельный и 5,5 трлн руб. в рамках бюджета.

"Данные по инфляции продолжают радовать инвесторов - годовые темпы роста цен замедлились до 5,7%, что должно подогреть оптимизм на вторичных торгах ОФЗ до конца 2025 года, - пишет аналитик ПСБ. - На наш взгляд, это позволит индексу RGBI завершить текущий год ближе к отметке 119 пунктов. Как мы отмечали ранее, целью на 2026 год по индексу видим уровень 138-140 пунктов".

