Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Сбербанка с целевой ценой 390 рублей за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков.

Сбербак представил результаты по РПБУ за ноябрь и 11М25. Чистая прибыль в ноябре составила 149 млрд руб. (-1% м/м, +27% г/г, ROE - 23%), а по итогам 11М25 - 1,57 трлн руб. (+9% г/г, ROE - 22,7%).

На взгляд аналитиков Евгения Кипниса и Филиппа Николаева, в текущих условиях эти результаты следует рассматривать как сильные, хотя с точки зрения динамики акций они выглядят скорее нейтрально и соответствуют ожиданиям на 2025 год.

"По нашим оценкам, при текущих котировках акции Сбербанка торгуются с коэффициентами P/E и P/BV 2025-2026П на уровнях 4,1-3,6х и 0,86-0,75х соответственно, обеспечивая дивидендную доходность 12,1- 13,8%, и такие уровни представляются нам справедливыми с учетом текущих доходностей гособлигаций. При этом в случае положительного развития событий на макроуровне Сбербанк, на наш взгляд, может стать одним из бенефициаров", - отмечают эксперты в обзоре.

