"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Роснефти

"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку акций "Роснефти" и целевую цену на уровне 670 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 65%, сообщается в обзоре аналитиков.

Эксперты Кирилл Бахтин и Булат Мударисов обращают внимание на новость о том, что Президент РФ разрешил совместному предприятию "Роснефти" и Shell совершать сделки с долей в российском подразделении Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). На их взгляд, решение может облегчить продажу доли совместного предприятия "Роснефти" и Shell, но реализация сделки будет также зависеть от позиции США и других акционеров компании.

"В конце декабря ожидается внеочередное собрание акционеров по дивидендам - совет директоров к нему рекомендовал промежуточную выплату в 11,56 руб. на акцию, - отмечают далее аналитики. - Фундаментально акции "Роснефти" привлекательны за счет заметного потенциала роста добычи на крупнейшем проекте "Восток Ойл", который сейчас ограничен сделкой ОПЕК+. Из негативных факторов отмечаем низкую рублевую цену нефти".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.