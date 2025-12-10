SberCIB обновил топ дивидендных акций РФ

SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных акций РФ. в текущий состав списка вошли "МТС", "Транснефть", "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), Сбербанк и HeadHunter.

"В январе ждем выплат от X5, и в этот раз мы не вносили изменений, - отмечают эксперты в комменроарии. - С прошлого пересмотра подборки, в конце октября, мы повысили ожидания по выплатам дивидендов HeadHunter в 2026 году до 465 руб. на акцию, по "Транснефти" - до 173 руб. на акцию".

