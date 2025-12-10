.
10 декабря 2025 года 11:04
ЦБ РФ понизит ставку в декабре, как минимум, на 50 б.п. - банк "Санкт-Петербург"
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку в декабре, как минимум, на 50 б.п., полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Они обращают внимание на свежие данные от Минфина, согласно которым доходы федерального бюджета в ноябре незначительно выросли (+0,2% м/м), а расходы в ноябре снизились на 17% м/м, составив 3,06 трлн руб. "Это чуть ниже, чем было годом ранее (3,08 трлн руб.), даже с учетом более высокой базы из-за выросшего ВВП, - указывают эксперты в обзоре. - В целом по итогам месяца дефицит федерального бюджета составил лишь 85 млрд руб. по сравнению с 719 млрд руб. в октябре. Накопленный с начала года дефицит бюджета составляет 4,28 трлн руб. В декабре Минфин должен традиционно нарастить расходы, но в целом риски уйти сильно выше планового дефицита по итогам года (5,74 трлн руб.) сейчас не выглядят высокими. На этом фоне перспективы снижения ключевой ставки, как минимум, на 50 б.п. сохраняются". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
10 декабря 2025 года 17:56
Котировки обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" обладают потенциалом роста, прогнозная стоимость составляет 34 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 54% от текущего уровня, говорится в материале аналитика Оксаны Холоденко на портале БКС Экспресс. Эксперт указывает следующие пять причин... читать дальше
.10 декабря 2025 года 17:16
Прогнозная стоимость акций Coca-Cola Co. на горизонте года остается на уровне $76 за штуку, что предполагает потенциал роста 8%, оценка "нейтральная", сообщается в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анны Киреевой. Эмитент - крупнейший производитель безалкогольных напитков в мире,... читать дальше
.10 декабря 2025 года 16:40
Текущий негатив для котировок акций JPMorgan Chase & Co., вероятно, уже отыгран американским фондовым рынком, говорится в комментарии аналитиков инвестиционного банка "Синара". Цена бумаг JPMorgan снизились во вторник на 4,7%, после того как руководитель одного из направлений М. Лейк сообщила, что... читать дальше
.10 декабря 2025 года 16:09
Котировки акций ExxonMobil могут продолжить подъем в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги эмитента подорожали во вторник на 2%, когда он представил обновленный стратегический план на период до 2030 года, констатируют эксперты. Компания рассчитывает увеличить... читать дальше
.10 декабря 2025 года 15:34
БКС "Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 370 рублей за штуку для обоих типов бумаг, говорится в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Эмитент опубликовал сокращенные результаты за ноябрь 2025 года по... читать дальше
.10 декабря 2025 года 15:00
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 16% на заседании 19 декабря, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. Недельная инфляция с 25 ноября по 1 декабря снизилась до 0,04% с 0,14% неделей ранее и осталась ниже 4% в пересчете на год, отмечает эксперт в комментарии. Итоговые... читать дальше
.10 декабря 2025 года 14:25
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Сбербанка с целевой ценой 390 рублей за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков. Сбербак представил результаты по РПБУ за ноябрь и 11М25. Чистая прибыль в ноябре составила 149 млрд руб. (-1% м/м, +27% г/г, ROE - 23%), а по итогам 11М25 - 1,57... читать дальше
.10 декабря 2025 года 13:50
"Финам" повысил рейтинг акций Pinterest Inc. с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную цену на уровне $35,84 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 32%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. "Pinterest завершила третий квартал на позитивной ноте. Компания... читать дальше
.10 декабря 2025 года 13:21
SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных акций РФ. в текущий состав списка вошли "МТС", "Транснефть", "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), Сбербанк и HeadHunter. "В январе ждем выплат от X5, и в этот раз мы не вносили изменений, - отмечают эксперты в комменроарии. - С прошлого пересмотра... читать дальше
.10 декабря 2025 года 12:42
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с прогнозной стоимостью на уровне 120 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Цена на экспортные слябы достигла $417... читать дальше
